By Mohit
PUBLISHED Sep 9, 2025

T20: सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी

T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ कौन-कौन हैं आइए इसबारे में जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। बाबर ने 187 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 192 टी-20 पारियों में 7000 रन अपने नाम किए। वे इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

क्रिस गेल

Photo: ICC/FB

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 197 पारियों में ये कारनामा किया। वे लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

केएल राहुल

Source: Insta

पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान चौथे स्थान पर हैं। रिजवान ने 211 टी-20 पारियों में 7000 रन पूरे किए हैं।

मोहम्मद रिजवान

Source: Insta

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 212 पारियों में टी-20 फार्मैट में 7000 रन बनाए। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

विराट कोहली

Video: ICC/Insta

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शॉन मार्श लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने 212 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। 

शॉन मार्श

Source: Insta

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आरोन फिंच लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। उन्होंने 222 टी-20 पारी खेलकर 7000 रन अपने नाम किए।

आरोन फिंच

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वार्नर ने 223 टी-20 पारी में ये कारनामा किया। वे लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

डेविड वार्नर

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने 225 पारियों में 7000 रन बनाए। डीकॉक लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं।

क्विंटन डीकॉक

Photo: ICC/FB

