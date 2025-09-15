By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025
Cricket
सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले प्लेयर्स
क्रिकेट के सबसे छोटे
फार्मैट
टी-20 को दर्शक काफी पसंद करते हैं। ऐसा हो भी क्यों न दर्शकों को चौके छक्के देखने को जो मिलते हैं।
काफी पसंद
टी
20
में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले
प्लेयर्य
कौन-कौन हैं आइए इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
वेस्टइंडीज
के
स्टार
ऑलराउंडर
सुनील
नरेन
ने
अबतक
टी-20
फार्मैट
के 564 मैच खेले हैं।
सुनील
नरेन
Photo: KKR
वेस्टइंडीज
के ही
स्टार
ऑलराउंडर
आंद्रे
रसेल
ने टी-20 में 571 मैच खेले हैं।
आंद्रे
रसेल
Photo: KKR
वेस्टइंडीज
के धाकड़
ऑलराउंडर
रहे
ड्वेन
ब्रावो
ने 582 टी-20 मैच खेले हैं।
ड्वेन
ब्रावो
Photo: KKR
वेस्टइंडीज
के धाकड़
ऑलराउंडर
रहे
कायरन
पोलार्ड
लिस्ट
में
टॉप
में पर हैं।
कायरन
पोलार्ड
Photo: ICC/FB
कायरन
पोलार्ड
क्रिकेट के इस सबसे रोमांचक
फार्मैट
में
अबतक
717 मैच खेल चुके हैं।
इतने मैच
Photo: MI
