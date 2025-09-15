By Mohit
PUBLISHED Sep 15, 2025

सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाले प्लेयर्स

क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मैट टी-20 को दर्शक काफी पसंद करते हैं। ऐसा हो भी क्यों न दर्शकों को चौके छक्के देखने को जो मिलते हैं।

टी20 में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर्य कौन-कौन हैं आइए इसपर नजर डाल लेते हैं।

वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन ने अबतक टी-20 फार्मैट के 564 मैच खेले हैं।

सुनील नरेन

Photo: KKR

वेस्टइंडीज के ही स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने टी-20 में 571 मैच खेले हैं।

आंद्रे रसेल

Photo: KKR

वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर रहे ड्वेन ब्रावो ने 582 टी-20 मैच खेले हैं।

ड्वेन ब्रावो

Photo: KKR

वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर रहे कायरन पोलार्ड लिस्ट में टॉप में पर हैं।

कायरन पोलार्ड

Photo: ICC/FB

कायरन पोलार्ड क्रिकेट के इस सबसे रोमांचक फार्मैट में अबतक 717 मैच खेल चुके हैं।

Photo: MI

