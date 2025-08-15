By Mohit
T20: SA के लिए सबसे बड़ी पारी किनकी?

टी20 में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ नाबाद 125 रन ठोके हैं।

डेवाल्ड ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस ने 56 गेंद में 223.21 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। इस दौरान बल्ले से 12 चौके और 8 छक्के निकले।

56 गेंद में ही

यही नहीं ब्रेविस 22 साल 105 दिन की उम्र में साउथ अफ्रीका के लिए T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर भी हैं।

सबसे कम उम्र के प्लेयर

फाफ डुप्लेसिस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। फाफ ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 119 रन की पारी खेली थी।

फाफ

रिचर्ड लेवी ने साल 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में 117 रन की पारी खेली थी। वे इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

रिचर्ड लेवी

रीजा हेंड्रिक्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। रीजा ने 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन में 117 रन बनाए थे।

रीजा हेंड्रिक्स

मोर्ने वैन विक लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। विक ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डरबन में 114 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।

मोर्ने वैन विक

