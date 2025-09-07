By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20: सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले प्लेयर

टी-20 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले ल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जान लेते हैं

इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज एलेक्स हेल्स अबतक 512 टी20 मैच में 1530 चौके जड़ चुके हैं।

एलेक्स हेल्स

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स विंस अबतक 452 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1419 चौके जड़े हैं।

जेम्स विंस

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रलियाई दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 424 टी-20 मैच में 1394 चौके जड़े हैं।

डेविड वार्नर

Photo: ICC/FB

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने अबतक 414 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 1210 चौके जड़ चुके हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर अबतक 466 मैच में 1206 चौके जड़ चुके हैं।

Photo: ICC/FB

जोस बटलर

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम अबतक 320 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1196 चौके अपने नाम किए हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के जेसन रॉय 412 टी-20 मैच में 1155 चौके जड़ने में सफल रहे हैं।

जेसन रॉय

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंट डिकॉक अबतक 405 टी-20 मैच में 1144 चौके जड़ चुके हैं।

क्विंट डिकॉक

Photo: ICC/FB

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 463 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 1132 चौके जड़े हैं।

क्रिस गेल

Photo: ICC/FB

ये हैं ब्रावो की एक्स गर्लफ्रेंड, 10 तस्वीरें

 Click Here