By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20: सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले प्लेयर
टी-20 में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले ल्लेबाज कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जान लेते हैं
इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज एलेक्स हेल्स अबतक 512 टी20 मैच में 1530 चौके जड़ चुके हैं।
एलेक्स हेल्स
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स विंस अबतक 452 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1419 चौके जड़े हैं।
जेम्स विंस
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रलियाई दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 424 टी-20 मैच में 1394 चौके जड़े हैं।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने अबतक 414 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 1210 चौके जड़ चुके हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर अबतक 466 मैच में 1206 चौके जड़ चुके हैं।
Photo: ICC/FB
जोस बटलर
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम अबतक 320 टी-20 मैच खेल चुके हैं जिनमें 1196 चौके अपने नाम किए हैं।
बाबर आजम
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के जेसन रॉय 412 टी-20 मैच में 1155 चौके जड़ने में सफल रहे हैं।
जेसन रॉय
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंट डिकॉक अबतक 405 टी-20 मैच में 1144 चौके जड़ चुके हैं।
क्विंट डिकॉक
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 463 टी-20 मैच खेले हैं जिनमें 1132 चौके जड़े हैं।
क्रिस गेल
Photo: ICC/FB
ये हैं ब्रावो की एक्स गर्लफ्रेंड, 10 तस्वीरें
Click Here