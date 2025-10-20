By Mohit
500 से ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर्स
इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 664 इंटरनेशनल मैच खेले। वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
महेला जयवर्धने लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कुल 652 मैच खेले। वहीं तीसरे स्थान पर कुमार संगकारा हैं जिन्होंने अपने करियर में कुल 594 मैच खेले।
महेला और संगकारा
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने अपने करियर में कुल 586 मैच खेले। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
सनथ जयसूर्या
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 560 मैच खेले।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
छठे स्थान पर भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं जिन्होंने अबतक कुल 551 मैच खेल लिए है।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने अपने करियर में कुल 538 मैच खेले और वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। अफरीदी ने 524 मैच खेले।
शाहिद अफरीदी
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिस लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 519 मैच खेले।
जैक्स कैलिस
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दसवें स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने 509 मैच खेले तो वहीं रोहित शर्मा लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं जिन्होंने अबतक 500 मैच खेले हैं।
राहुल और रोहित
Video: ICC/FB
