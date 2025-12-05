By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

400+ ODI मैच खेलने वाले प्लेयर

वनडे क्रिकेट में 400 से अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के नाम है, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

400+ मैच खेलने वाले प्लेयर

Pic Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।

सचिन तेंदुलकर

Pic Credit: Social Media

सचिन ने अपने करियर के दौरान कुल 463 वनडे मैच खेले हैं।

463 वनडे मैच

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं।

महेला जयवर्धने

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान कुल 448 वनडे मैच खेले।

448 वनडे मैच

Pic Credit: Social Media

सूची में अगले नंबर पर सनथ जयसूर्या है।

सनथ जयसूर्या

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान कुल 445 वनडे मैच खेले हैं।

445 वनडे मैच

Pic Credit: Social Media

सर्वाधिक वनडे मैच खेलने वाले प्लेयर्स में चौथे स्थान पर श्रीलंका के कुमार संगाकारा हैं।

कुमार संगाकारा

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 404 वनडे मैच खेले हैं।

404 वनडे मैच

Pic Credit: Social Media

टेस्ट, टी-20 और वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बैटर

 Click Here