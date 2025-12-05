By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 05, 2025
400+ ODI मैच खेलने वाले प्लेयर
वनडे क्रिकेट में 400 से अधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के नाम है, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
400+ मैच खेलने वाले प्लेयर
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।
सचिन तेंदुलकर
सचिन ने अपने करियर के दौरान कुल 463 वनडे मैच खेले हैं।
463 वनडे मैच
लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज महेला जयवर्धने हैं।
महेला जयवर्धने
उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान कुल 448 वनडे मैच खेले।
448 वनडे मैच
सूची में अगले नंबर पर सनथ जयसूर्या है।
सनथ जयसूर्या
उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान कुल 445 वनडे मैच खेले हैं।
445 वनडे मैच
सर्वाधिक वनडे मैच खेलने वाले प्लेयर्स में चौथे स्थान पर श्रीलंका के कुमार संगाकारा हैं।
कुमार संगाकारा
उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 404 वनडे मैच खेले हैं।
404 वनडे मैच
