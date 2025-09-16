By Navaneet Rathaur
पितृ पक्ष में इन पौधों को लगाने से मिलता है पितरों का आशिर्वाद
हिंदू धर्म में पितृ पक्ष पूर्वजों को समर्पित पावन समय है। इस दौरान श्राद्ध और तर्पण के साथ ही कुछ पौधे लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आइए जानें इनके बारे में।
पितृ पक्ष
हिंदू मान्यता में पीपल में त्रिदेवों का वास है। पितृ पक्ष में इसे लगाने और जल चढ़ाने से पितर तृप्त होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है और परिवार को सुख-समृद्धि मिलती है।
पीपल का पौधा
तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। पितृ पक्ष में इसे लगाने और रोज पूजा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं, ग्रह दोष दूर होते हैं और घर में शांति बनी रहती है।
तुलसी का पौधा
भगवान विष्णु को प्रिय है। पितृ पक्ष में आंगन में लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं, आर्थिक मजबूती आती है और परिवार में सुख-शांति का वास होता है।
केला का पौधा
बरगद को आयु और मोक्ष देने वाला माना जाता है। पितृ पक्ष में इसे लगाने से पितृ दोष नष्ट होते हैं, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
बरगद का पेड़
बेल भगवान शिव को अति प्रिय है। पितृ पक्ष में इस पौधे को लगाने से शिव और पितरों की दोनों कृपा मिलती है, पितृ दोष समाप्त होता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
बेल का पौधा
अशोक का अर्थ है 'दुख-शोक नाशक'। पितृ पक्ष में इसे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, पितर आशीर्वाद देते हैं और मांगलिक कार्यों में शुभ फल मिलता है।
अशोक से घर में सदा सुख
हिंदू शास्त्रों में आक को पितरों की पूजा में उपयोगी माना गया है। पितृ पक्ष में लगाने से पूर्वजों की आत्मा शांत होती है और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है।
आक का पौधा
इन पौधों को लगाकर पितरों का आशीर्वाद लें और जीवन में सुख-शांति का वास बनाएं।
पितृ पक्ष में हर पौधा शुभ फलदायी
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
