सर्दी में आसानी से लग जाते हैं ये 5 पौधे
सर्दी का मौसम पेड़-पौधों के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन इस सीजन में धूप की कमी रहती है।
सर्दी का मौसम
विंटर सीजन में सोचना पड़ता है कि कौन सा पौधा लगाने से चलेगा। कम धूप वाले कुछ ही पौधे होते हैं।
कौन से पौधे लगाएं
गुलाब का पौधा सर्दी के मौसम में भी आसानी से उग जाता है। इसे आपको ज्यादा धूप या पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गुलाब
अगर आपके घर में जगह है तो सूरजमुखी उगाएं। सूरजमुखी का पौधा भी विंटर्स में आसानी से लग जायेगा।
सूरजमुखी
गेंदा का फूल देखने में सुंदर और सुगंध से भरा होता है। ये भी सर्दी में आपके घर को महका देगा।
गेंदा
विंटर जैस्मीन
विंटर जैस्मीन का पौधा भी आप घर पर लगा सकते हैं। इसमें सफेद रंग के सुंदर फूल आते हैं।
नौबजिया का पौधा
नौबजिया का पौधा भी सर्दी में आसानी से लग जाता है। इसमें पीले, लाल, गुलाबी, नीले रंग के फूल वाला पौधा मिल जाता है।
