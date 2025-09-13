By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 13, 2025
Faith
गया जी में श्राद्ध और तर्पण करने के बाद घर आकर जरूर करें ये काम
गया जी में श्राद्ध और तर्पण पितरों को मोक्ष दिलाता है। लेकिन घर लौटने के बाद कुछ विशेष कार्य जरूरी हैं। आइए जानें।
गया श्राद्ध
गरुड़ पुराण के अनुसार, गया में पिंडदान से पितरों को स्वर्ग मिलता है। लेकिन घर लौटकर कुछ कर्म पूरे करने जरूरी हैं।
गया श्राद्ध का फल
गया से लौटने पर सबसे पहले स्नान करें। इससे यात्रा की थकान दूर होती है और पवित्रता बनी रहती है।
घर लौटने पर स्नान
हिंदू परंपरा के अनुसार, अंतिम संस्कार या श्राद्ध के बाद नीम चबाकर फेंकें। यह पापों का नाश करता है और शुद्धि प्रदान करता है।
दांतों से नीम चबाकर फेंकना
घर लौटने पर लोहा, अग्नि, जल और पत्थर को स्पर्श करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है।
चार तत्वों का स्पर्श
घर लौटकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। यह पितरों के श्राद्ध का फल बढ़ाता है और सात पीढ़ियों को लाभ देता है।
विष्णु भगवान का स्मरण
पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा और पंचगव्य होम कराएं। इसके बाद सभी सदस्य पंचगव्य प्राशन करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
पंचगव्य होम और प्राशन
विष्णु भगवान के नाम से गरीब ब्राह्मणों और परिवार को भोजन करवाएं। इससे श्राद्ध का फल पूर्ण होता है और पितृ दोष दूर होता है।
गरीब ब्राह्मणों को भोजन
घर लौटकर दशदान (10 प्रकार का दान) दें। संकल्प के साथ यह पितरों को तृप्त करता है और घर में सुख लाता है।
दशदान और संकल्प
गया श्राद्ध के बाद इन कार्यों से पितरों को शांति मिलती है और परिवार को आशीर्वाद। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से सलाह लें।
श्राद्ध का फल
