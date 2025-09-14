By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 14, 2025
पितृ पक्ष में करें इन मंत्रों का जाप, पितरों का मिलेगा आशिर्वाद
पितृ पक्ष में पितरों की पूजा और मंत्र जाप से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आइए जानें पितरों का आशिर्वाद पाने के लिए शक्तिशाली मंत्र।
पितृ पक्ष
गरुड़ पुराण के अनुसार, पितृ पक्ष में मंत्र जाप पितरों को शांति देता है और पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। यह सुख-समृद्धि लाता है।
पितृ पक्ष और मंत्र जाप
'ॐ पितृ देवताय नमः' या 'ॐ पितृभ्यो नमः' का 108 बार जाप करें। यह पितरों को तृप्त करता है और आशीर्वाद देता है।
पितृ गायत्री मंत्र
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ का 108 बार जाप करें। यह पितरों को मोक्ष और परिवार को सुख-शांति देता है।
महामृत्युंजय मंत्र
'ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः' का तर्पण के दौरान जाप करें। यह पितरों को तृप्ति और शांति देता है।
पितृ तर्पण मंत्र
'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें। यह पितरों को स्वर्गलोक और परिवार को सुख देता है।
विष्णु मंत्र
'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥' का 108 बार जाप करें। यह पितरों की आत्मा को शांति और परिवार को सकारात्मक ऊर्जा देता है।
गायत्री मंत्र
सुबह स्नान के बाद, पूर्व या दक्षिण दिशा में बैठकर, जपमाला से मंत्र जाप करें। शुद्ध मन और श्राद्ध के साथ करें।
जाप के नियम
मंत्र जाप के साथ तर्पण, पीपल पूजा और दान करें। कौए को भोजन और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं।
अन्य उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
