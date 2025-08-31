By Navaneet Rathaur
पितृपक्ष में इन चीजों का दिखना देता है शुभ संकेत
पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर आते हैं। यह 16 दिन की अवधि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए विशेष है। कुछ संकेत इस दौरान शुभ माने जाते हैं।
पूर्वजों का आशीर्वाद
हिंदू धर्म में पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, जिससे घर में सुख-समृद्धि आती है।
पितृपक्ष का धार्मिक महत्व
पितृपक्ष में काली गाय का दिखना शुभ माना जाता है। इसे पितरों की उपस्थिति और उनके प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है।
काली गाय का दिखना
कौवों को पितरों का प्रतीक माना जाता है। पितृपक्ष में कौवों का दिखना या भोजन करना पितरों की संतुष्टि का संकेत है।
कौवों का आना
पितृपक्ष में गाय के रंभाने की आवाज सुनाई देना शुभ होता है। यह पितरों के आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है।
गाय का रंभाना
घर में काली चीटियों का आना पितृपक्ष में शुभ माना जाता है। यह धन और समृद्धि के आगमन का संकेत देता है।
काली चीटियां
अगर पितृपक्ष में मुरझाया पौधा अचानक खिलने लगे, तो यह पितरों की कृपा और घर में सकारात्मकता का संकेत है।
मुरझाए पौधे का खिलना
सपने में पूर्वजों का खुशहाल दिखना अत्यंत शुभ है। यह दर्शाता है कि पितर संतुष्ट हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त है।
सपने में पूर्वज
पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान करें। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और परिवार को सुख-शांति प्राप्त होती है।
पितृपक्ष के अनुष्ठान
पितृपक्ष में काली गाय, कौवे, चीटियां और सपनों जैसे शुभ संकेत पितरों की कृपा दर्शाते हैं। अनुष्ठानों से जीवन में खुशहाली लाएं।
पितरों का आशीर्वाद
