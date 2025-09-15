By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
Pitru Paksha: घर में पुरुष नहीं होने पर महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं
हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को बहुत अहमियत दी गई है। पितरों की आत्मा की शांति और श्राद्ध करने के लिए पुत्र का स्थान पहले आता है।
पितृ पक्ष
धर्म शास्त्रों के मुताबिक, पुत्र ही श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण विधि करने का अधिकारी माना गया है।
श्राद्ध कर्म
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके घर में पुत्र नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में कौन श्राद्ध कर सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में।
पुत्र ना हो तो कैसे होगा श्राद्ध
धर्म शास्त्रों के मुताबिक, श्राद्ध का अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र का होता है। लेकिन किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो, तो उसका श्राद्ध भाई का पुत्र यानी भतीजा कर सकता है।
भतीजा करेगा श्राद्ध
अगर किसी व्यक्ति के श्राद्ध करने के लिए उसका पुत्र ना हो, तो ऐसी स्थिति में पुत्र का बेटा यानी नाती श्राद्ध कर सकता है।
नाती करेगा श्राद्ध
कई बार ऐसी स्थिति होती है कि श्राद्ध करने के लिए ना पुत्र होते हैं और ना ही पुत्र के बेटे। ऐसे हालात में पुत्री का पति यानी दामाद भी श्राद्ध कर सकता है।
दामाद करेगा श्राद्ध
धर्म शास्त्रों के मुताबिक, अगर घर का बड़ा बेटा विवाहित हो, तो उसे अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही श्राद्ध करना चाहिए।
बड़ा बेटा ऐसे करे श्राद्ध
अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो, तो उसकी बहु भी श्राद्ध कर सकती है। इसके अलावा व्यक्ति का सगा भाई या चचेरा भाई भी श्राद्ध कर सकता है।
बेटे की पत्नी कर सकती है श्राद्ध
अगर किसी व्यक्ति के दो बेटे हैं, तो बड़े बेटे को ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर बड़ा बेटा ना हो, तो छोटा बेटा श्राद्ध कर सकता है।
इस बात का रखें ध्यान
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
कब और किसे करना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध? जानिए इसका महत्व
Click Here