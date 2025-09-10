By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 10, 2025
Faith
पितरों के भोग में तुलसी डालने से क्या होता है?
पितृपक्ष में पितरों को भोग लगाने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरों के भोग में तुलसी के पत्ते डालने चाहिए या नहीं?
तुलसी का महत्व
पितरों के भोजन में तुलसी दल डालना चाहिए। क्योंकि यह बहुत ही पवित्र होता है और यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है।
तुलसी के दल डालें
ऐसे में अगर आप पितरों के भोग में तुलसी रखेंगे, तो उनका भोग और भी ज्यादा दिव्य हो जाएगा।
दिव्य होगा भोग
गरुड़ पुराण के मुताबिक यदि पिंडदान या श्राद्ध भोज में तुलसी दल का प्रयोग किया जाए, तो पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है।
अक्षय तृप्ति प्राप्त
इसका अर्थ है, उन्हें स्थायी संतोष और शांति प्राप्त होती है, जिससे उनका मोक्ष पथ सुगम होता है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी के रूप में पूजा जाता है।
मोक्ष पथ सुगम
इसमें औषधीय और आध्यात्मिक गुण होते हैं, जो भोजन को शुद्ध, सात्विक और ऊर्जा से भरपूर बना देते हैं।
आध्यात्मिक गुण
यही कारण है कि पिंडदान के अन्न में तुलसी पत्र अनिवार्य रूप से रखा जाता है। मान्यता है कि तुलसी पत्र पितरों तक श्राद्ध का प्रसाद शीघ्र पहुंचाने वाला माध्यम होता है।
अनिवार्य
तुलसी की आध्यात्मिक ऊर्जा पितृलोक तक भोजन की भावनाओं को पहुंचाने में सहायक मानी जाती है।
सहायक
इसलिए यह कहा जाता है कि बिना तुलसी पत्र के पिंडदान अधूरा रहता है।
पिंडदान अधूरा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
