पितृपक्ष 2025: घाट नहीं जा सकते, तो घर पर ऐसे करें श्राद्ध
इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन 21 सितंबर, रविवार के दिन ही सर्व पितृ अमावस्या के दिन होगा।
शुरुआत
पितृ पक्ष के दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और तर्पण करने का विधान बताया गया है। इससे मृतक पूर्वजों के आत्मा को शांति मिलती है।
आत्मा को शांति
ज्योतिषियों के मुताबिक, पितृ पक्ष में लोग अपने पितरों का पिंडदान या श्राद्ध कर्म करने के लिए कई तीर्थस्थलों जैसे गया, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि जगहों पर जाते हैं।
स्थान
लेकिन कई बार तीर्थस्थलों पर जाकर श्राद्ध कर्म करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप पर भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं।
घर बैठे करें श्राद्ध
घर पर श्राद्ध करने से लिए सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद रंग के साफ सुथरे वस्त्र पहनें।
विधि
इसके बाद घर की किसी शांत या खुली जगह पर आसन बिछाएं। फिर, उस पर कपड़ा डालकर अपने पितर की तस्वीर रखें।
आसन बिछाएं
उनकी तस्वीर के आगे तांबे का लोटा रखें। उस लोटे में जल, काले तिल और कुश डालें।
कुश डालें
उसके बाद, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में जल, तिल और कुश लें और पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करें। फिर 'ऊं पितृदेवाय नम: मंत्र का जाप करें।
मंत्र
फिर, पितरों को सात्विक भोजन अर्पित करें जैसे खिचड़ी, खीर, चावल, मूंग आदि और यह सात्विक भोजन केले के पत्ते पर ही रखें।
भोजन करें अर्पित
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
