घर में इन चीजों के होने पर नाराज रहते हैं पितर, तुरंत करें बाहर
सनातन धर्म पितृपक्ष की अवधि का खास महत्व होता है। इसको श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है।
महत्व
इस साल यानी 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर दिन रविवार से शुरू होंगे और इनका समापन 21 सितंबर रविवार को होगा।
कब है पितृपक्ष
यह अवधि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं।
पितर प्रसन्न
ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में मृत परिजनों की आत्मा अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आती है इसलिए इस दौरान घर को साफ-सुथरा और पवित्र रखना चाहिए।
घर रखें साफ-सुथरा
ऐसे में पितृपक्ष से पहले घर से नकारात्मक चीजों को भी हटा देना चाहिए, जो पितरों को पसंद नहीं है। चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं।
क्या हटाएं
यदि घर में टूटे बर्तन हो या जिन बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता है, उन्हें पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही घर से हटा देना चाहिए। इससे पितरों की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है।
टूटे-फूटे बर्तन
पितृपक्ष से पहलेदेवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां या टूटी हुई तस्वीरें घर से हटा दें। क्योंकि इनकी पूजा करना अशुभ होते है। ऐसे में इन्हें किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें।
खंडित मूर्ति
घर पर बेकार पड़ा समान, कबाड़ या रद्दी-पुराने कपड़े रखना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी चीजें घर की पवित्रता को भंग करती हैं. इससे भी पितर नाराज होते हैं।
बेकार की वस्तुएं
बंद या खराब घड़ियां भी घर पर नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन की गति और तरक्की बाधित होती है। ऐसे में पितृपक्ष से पहले इसे हठा दें।
बंद पड़ी घड़ियां
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
