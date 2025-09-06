By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025

पितरों की शांति के लिए करें ये 6 उपाय

इस साल 7 सितंबर दिन रविवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है।

पितृपक्ष की शुरुआत

पितृपक्ष में पितरों की आराधना और श्राद्धकर्म किए जाते हैं, ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। 

श्राद्धकर्म

पितृपक्ष में जिनके माता-पिता जीवित नहीं है या दोनों में से एक नहीं है तो वे हर रोज पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तर्पण करें।

हर रोज तर्पण करें

तर्पण हमेशा जल में दूध और तिल मिलाकर करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा बरसती है।

दूध और तिल

पितृपक्ष में हर रोज गाय को चारा खिलाना चाहिए। इससे श्राद्धकर्म का पूरा फल मिलता है और पितर भी तृप्त होते हैं।

गाय को चारा खिलाना

पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। क्योंकि इस दिशा से पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं।

दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं

पितृपक्ष में हर रोज पूरे घर की साफ सफाई के बाद मुख्य द्वार की सफाई करें और गंगाजल से छिड़काव करना चाहिए। 

गंगाजल का छिड़काव

पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत अशुभ माना जाता है। रात के समय जूठे बर्तन रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है।

किचन रखें साफ

ॐ पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृो प्रचोदयात्। ॐ देवताभ्य: पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च। नम: स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नम:।

इस मंत्र का करें जप

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

