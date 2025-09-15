By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
Pitru Paksha: पितृ पक्ष के दौरान गलती से ना खरीदें ये 4 चीजें
Pic Credit: Shutterstock
हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है।
पितृ पक्ष 2025
पितृ पक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। साथ ही इन दिनों कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है।
श्राद्ध कर्म
आइए आज आपको बताते हैं कि पितृ पक्ष के दिनों किन वस्तुओं की खरीददारी नहीं करनी चाहिए।
क्या ना खरीदें?
पितृ पक्ष के दिनों में सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए।
सरसों का तेल
माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
झाड़ू
श्राद्ध के दिनों में नमक की खरीददारी को वर्जित माना जाता है।
नमक
कहा जाता है कि पितृ पक्ष में नए वस्त्रों की खरीददारी से बचना चाहिए। इन दिनों वस्त्रों का दान सकते हैं।
नए वस्त्र
नया मकान, नई गाड़ी, प्लॉट और फ्लैट आदि खरीद सकते हैं।
क्या खरीद सकते हैं?
कहा जाता है कि इन वस्तुओं की खरीददारी से पितर आपकी उन्नति से प्रसन्न होते हैं।
पितृ गण प्रसन्न
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
