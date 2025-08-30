By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 30, 2025
पितृ दोष का संकेत देती हैं ये रोजमर्रा की परेशानियां, जानिए उपाय
जीवन में बार-बार आने वाली परेशानियां पितृ दोष का संकेत हो सकती हैं। आइए जानें इसके लक्षण और उपाय, जो सुख-शांति ला सकते हैं।
पितृ दोष का प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में पितृ दोष पितरों की अशांति के कारण होता है। यह मानसिक तनाव, आर्थिक हानि और पारिवारिक अशांति लाता है।
पितृ दोष क्या है?
पितृ दोष के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव और बार-बार झगड़े हो सकते हैं। यह रिश्तों में अशांति का प्रमुख संकेत है।
वैवाहिक जीवन में विवाद
परिवार में लगातार कलह, आपसी मनमुटाव और अशांति का माहौल पितृ दोष का लक्षण हो सकता है।
पारिवारिक कलह
बार-बार नौकरी में रुकावट, प्रमोशन में देरी या आर्थिक तंगी भी पितृ दोष का संकेत हो सकती है।
आर्थिक कठिनाई
सपनों में पूर्वज, सर्प या अपशकुन जैसी चीजें दिखना पितृ दोष का लक्षण हो सकता है। यह पितरों की अशांति को दर्शाता है।
सपनों में अपशकुन
घर में टूटा-फूटा सामान या बेकार वस्तुएं ना रखें। दो झाड़ू एक साथ रखने से बचें, क्योंकि यह पितृ दोष को बढ़ा सकता है।
पितृ दोष से छुटकारा पाने के उपाय
मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाएं। प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाएं और शाम को तेल का दीपक जलाएं।
पूजा करें
7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें। इससे पितरों को शांति और आशीर्वाद मिलता है।
पितृपक्ष: पितरों की शांति
पितृ दोष के लक्षणों को पहचानें और उचित उपाय करें। पितृपक्ष में श्राद्ध और सरल उपायों से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें।
पितृ दोष से मुक्ति
