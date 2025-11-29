By Mohit
PUBLISHED Nov 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सौरव गांगुली की बेटी की 10 तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बेटी सना बेहद ही स्टाइलिश हैं।
बेहद स्टाइलिश
Source: Insta
सना 'ब्यूटी विद ब्रेन' का परफेक्ट उदाहरण हैं। गांगुली की बेटी ने विदेश से पढ़ाई की हुई है।
'ब्यूटी विद ब्रेन'
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली सना पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
ट्रेंड करती हैं फॉलो
Source: Insta
गांगुली की लाडली का जन्म 3 नवंबर 2001 को हुआ था। वे 25 साल की हैं।
उम्र 25 साल
Source: Insta
सौरव गांगुली सोशल मीडिया पर अपनी बेटी सना संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर भी आता है।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
आपको बता दें कि सना पूर्व भारतीय कप्तान की इकलौती संतान हैं।
इकलौती संतान
Source: Insta
गांगुली को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे बेटी और वाइफ डोना संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
घूमने के शौकीन
Source: Insta
सना कोलकाता के प्रतिष्ठित लोरेटो हाउस स्कूल से 2020 में 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करने लंदन चली गईं थीं।
स्टाइलिश
Source: Insta
आपको बता दें कि सना ने 12वीं में आईसीएसई बोर्ड से 98 प्रतिशतक अंक हासिल किए थे।
12वीं में टॉपर
Source: Insta
सना ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हुई है।
हायर एजुकेशन
Source: Insta
रैना, कैफ और गंभीर की वाइफ से मिलिए
Click Here