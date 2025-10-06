By Mohit
PUBLISHED Oct 6, 2025
Business
Physicswallah के फाउंडर की सक्सेस स्टोरी
Physicswallah के फाउंडर अलख पांडे ने नेट वर्थ में एक्टर शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। हुरन इंडिया की 2025 की रिच लिस्ट में उनका नाम किंग खान से आगे है।
पीछे छोड़ा
Source: PW/FB
223 फीसदी के उछाल के बाद अलख की नेटवर्थ अब 14510 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं शाहरुख की नेटवर्थ 12490 करोड़ रुपये है।
नेटवर्थ
Source: PW/FB
अलख पांडे की सक्सेस स्टोरी क्या है आइए आज हम आपको इसकी जानकरी दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अलख ने Physicswallah की स्थापना 2016 में की थी।
सक्सेस स्टोरी
Source: PW/FB
अलख ने यूपी के प्रयागराज के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से टीचिंग करियर की शुरुआत की थी तब उनकी सैलरी महज 5 हजार रुपये हुआ करती थी।
पहली सैलरी
Source: PW/FB
पढ़ाई का उनका अंदाज कुछ अलग है इस वजह से स्टूडेंट्स उन्हें काफी पसंद करते हैं। दरअसल वे एनिमिटेड और हंसी-मजाक वाले स्टाइल में स्टूडेंट्स को समझाने में माहिर हैं।
अलग अंदाज
Source: PW/FB
शुरुआत छोटे शहरों से हुई मगर साल 2019 में तो उनके फॉलोअर्स की संख्या 22 लाख को पार गई। खास बात ये है कि अलख ने 8वीं क्लास से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था।
बचपन से ही
Source: PW/FB
जब वे 11वीं क्लास में पहुंचे तो 9वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन पढ़ाने की एक मुख्य वजह घर में आर्थिक तंगी भी थी।
आर्थिक तंगी
Source: PW/FB
तंगी ऐसी कि एक वक्त तो ऐसा भी आया जब माता-पिता को अलख और बेटी अदिति की पढ़ाई के लिए घर तक बेचना पड़ गया था।
घर तक बेचा
Source: PW/FB
एचबीटीआई कानपुर में बीटेक की पढ़ाई के दौरान अलख अपने लेक्चर के वीडियो बनाकर Youtube चैनल Physicswallah पर शेयर करने लगे थे।
शेयर करने लगे
Source: PW/FB
अलख के लेक्चर से जुड़ा कंटेट प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को पसंद आने लगा। फिर क्या था वीडियो पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स में इजाफा होने लगा।
पसंद आने लगा
Source: PW/FB
उन्होंने पूरा ध्यान सिर्फ लेक्चर के वीडियो बनाकर Youtube पर अपलोड करने पर लगा दिया। उनके लेक्चर में स्टूडेंट्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री के कठिन सवालों का जवाब मिलने लगा।
पूरा ध्यान
Source: PW/FB
साल 2020 में उन्होंने Physicswallah को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाया। कुछ समय बाद तो अलख की कंपनी ने यूनिकॉर्न बनने का गौरव भी हासिल किया।
सफलता के झंडे
Source: PW/FB
