By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
बिना थके 12 घंटे की पढ़ाई कैसे करें? फिजिक्स वाला अलख पांडे ने बताया टिप्स
फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे कहते हैं कि बिना थके हुए 12 घंटे की पढ़ाई करने के लिए सही टाइम टेबल बहुत जरूरी है। इसके लिए अलख सर ने कुछ टिप्स बताए हैं।
अलख पांडे का असली फॉर्मूला
अलख सर कहते हैं कि 12 घंटे की पढ़ाई करने के लिए सुबह 6 से साढ़े 6 तक उठना जरूरी है। सुबह का दिमाग 3 गुना तेज चलता है। सुबह जल्दी जगने के लिए रात में 11 बजे तक सो जाएं।
सुबह 6 से साढ़े 6 के बीच उठ जाएं
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख सर कहते हैं कि 4 घंटे का 4 स्लॉट तैयार करें। सुबह 7 से 11, 11 से 3 बजे, 3 से 7 बजे, 7 बजे से 11 बजे।
4 स्लॉट में दिन को बांटे
सुबह 6:30 बजे तक जगने के बाद जॉगिंग और एक्सरसाइज करें और नाश्ता करने के बाद 7 से 7:30 तक पढ़ने बैठ जाएं। इसके बाद 3.5 घंटे फुल फोकस स्टडी करें।
सुबह का गोल्डन टाइम
11-12 बजे तक 1 घंटे का रेस्ट लें और इसके बाद 12 से 3 बजे तक 3 घंटे पढ़ाई करें। इस स्लॉट में ही लंच और आराम करने के लिए ब्रेक ले लें।
दोपहर का पावर सेशन
3 से 4 बजे के बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेकर चाय और वाकिंग कर खुद को रिफ्रेश कर लीजिए। इसके बाद 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई कीजिए।
शाम का सेकंड गियर
7 से 8 बजे का ब्रेक लेकर डिनर और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। इसे बाद 8 से 11 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई करें। अलख सर कहते हैं रात में रिवीजन और PYQ करने से सब कुछ याद हो जाएगा।
नाइट का फिनिशिंग टच
अलख सर कहते हैं कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीएं और कुछ हेल्दी स्नैक्स लें। इससे आपको एकदम थकान महसूस नहीं होगी।
थकान भगाने के लिए पानी और स्नैक्स
पढ़ाई के समय फोन दूसरी रूम में रखें या उसे पूरी तर से लॉक कर दें। 12 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है।
फोन से बनाएं दूरी
अलख सर कहते हैं कि 12 घंटे वाले पढ़ाई का टाइम टेबल केवल 30 दिन फॉलो करके देखें, आपको फर्क खुद महसूस होने लगेगा।
अलख सर का फाइनल मंत्र
