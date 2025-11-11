By Navaneet Rathaur
एग्जाम के स्ट्रेस से राहत के लिए फॉलो करें फिजिक्स वाला अलख पांडे के टिप्स
फिजिक्स वाला अलख पांडे कहते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस सामान्य है, लेकिन इसे कंट्रोल करना जरूरी है। एग्जाम स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आप अलख पांडे के कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
अलख पांडे
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख पांडे सलाह देते हैं कि सुबह 4 बजे उठें, 6 घंटे पढ़ाई करें और इसमें 1 घंटा ब्रेक लें। छोटे-छोटे टारगेट बनाएं और उन्हें पूरा करें।
टाइम टेबल बनाएं
किताब पढ़ने की बजाय डायग्राम बनाएं, फ्लोचार्ट लिखें। अलख पांडे कहते हैं कि हाथ से लिखने से दिमाग ज्यादा याद रखता है। ऐसे में स्ट्रेस में रहने पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे।
एक्टिव लर्निंग अपनाएं
हर 45 मिनट बाद 5 मिनट ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान आप मोटिवेशनल सॉन्ग या लोफी बीट्स सूनें। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होगा और स्ट्रेस नहीं होगा।
ब्रेक में म्यूजिक
अलख पांडे सर का स्टूडेंट्स को सलाह है कि रात 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 बजे उठें। 6 से 7 घंटे की नींद लेने से दिमाग फ्रेश रहता है।
नींद है जरूरी
अलख सर कहते हैं कि बादाम, अखरोट, फल, दही खाएं और जंक फूड्स से बचें। सुबह का नाश्ता स्किप ना करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं।
हेल्दी खाना खाएं
सिली डाउट्स दोस्तों से डिस्कस करें। अलख पांडे सलाह देते हैं कि अकेले पढ़ने के बजाय ग्रुप स्टडी करने से स्ट्रेस नहीं होता है।
दोस्तों से बात करें
एक्सरसाइज से एंडॉर्फिन हॉर्मोन निकलता है, जो स्ट्रेस कम करता है। ऐसे में सुबह का कुछ समय एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालें। इससे पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा।
एक्सरसाइज करें
सोने से पहले 2 मिनट आंख बंद कर कल्पना करें कि आप आप टॉपर बन रहे हैं। अलख पांडे कहते हैं कि यह दिमाग को मोटिवेट करता है और स्ट्रेस गायब हो जाता है।
पॉजिटिव विजुअलाइजेशन
अलख पांडे कहते हैं कि 'स्ट्रेस को एनर्जी में बदलो। रोज 1 फीसदी बेहतर बनो।' फेलियर डर को भगाओ, प्रैक्टिस को गले लगाओ।
अलख सर का मंत्र
