पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को सुबह कितने बजे उठना चाहिए? फिजिक्स वाला अलख पांडे से जानें
फिजिक्स वाला अलख पांडे कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आइए जानें अलख सर की सलाह से सही समय और टिप्स।
पढ़ाई के लिए सुबह उठना
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख पांडे Physics Wallah के फाउंडर हैं। इनकी मोटिवेशनल टिप्स ने हजारों को टॉपर बनाया। अलख पांडे कहते हैं कि सुबह उठना सफलता की पहली सीढ़ी है।
अलख पांडे कौन हैं?
अलख सर के अनुसार, 12 घंटे पढ़ाई के लिए सुबह 6 बजे से साढ़े 6 बजे तक उठें। रात 11 बजे सोने से 7-8 घंटे नींद मिलेगी। सूर्योदय के साथ उठना सेहत और फोकस दोनों बढ़ाता है।
कितने बजे उठना चाहिए?
अलख पांडे खुद सुबह जल्दी उठते हैं। वे कहते हैं, सुबह 6:30 बजे जागना स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है। जॉगिंग, ब्रेकफास्ट के बाद 7 बजे से पढ़ाई शुरू करें।
अलख सर की रूटीन क्या है?
सुबह उठने से मेमोरी पावर बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है। अलख सर बताते हैं कि तड़के पढ़ाई से कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आते हैं। डिप्रेशन दूर रहता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है।
सुबह उठने के फायदे
अलख पांडे कहते हैं कि अलार्म फोन को बिस्तर से दूर रखें, जहां पहुंचने के लिए उठना पड़े। बिस्तर छोड़ते ही आलस भाग जाता है। साथ ही फोन से दूर रहकर नींद की क्वालिटी सुधारें।
अलार्म का स्मार्ट तरीका
रात 11 बजे तक सो जाएं। अलख सर कहते हैं, स्क्रीन टाइम कम करें, डिनर हल्का रखें। किताब पढ़कर सोने की आदत डालें। इससे सुबह उठना आसान हो जाता है। 7-8 घंटे नींद से बॉडी रिचार्ज रहती है।
रात का रूटीन
उठने के बाद 7-11 बजे पहला स्लॉट, फिर 11-3 बजे दूसरा। अलख सर के अनुसार, हर स्लॉट में 3 घंटे फोकस्ड स्टडी और 30 मिनट ब्रेक लें। इससे 12 घंटे पढ़ाई बिना थके संभव है।
पढ़ाई के स्लॉट
कई स्टूडेंट्स अलार्म स्नूज करते हैं। अलख सर कहते हैं, फोन दूर रखें और वॉटर ग्लास बेडसाइड पर। आलस आने पर मोटिवेशनल वीडियो देखें।
गलतियां और समाधान
फिजिक्स वाला अलख पांडे सर के अनुसार, सुबह 6:30 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करने और सही रूटीन फॉलो करने से सफलता जरूर मिलती है।
आज से शुरू करें
