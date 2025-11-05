पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें? फिजिक्स वाला अलख पांडे से जानें

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 4, 2025
पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें? फिजिक्स वाला अलख पांडे से जानें
बोर्ड की परीक्षा हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा, स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ाई करने का तरीका और सही समय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।
पढ़ाई करने का समय और तरीका
कंफ्यूजन जैसे हालात में कई स्टूडेंट्स इसका सोल्युशन खोज लेते हैं। वहीं कई छात्र इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे अपने स्तर को ऊपर नहीं उठा पाते हैं।
कंफ्यूजन का सोल्युशन
अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई के स्कोप और महत्व को एक बार अच्छे से समझ जाए, तो वो स्टडी के लिए आराम से पर्याप्त समय निकाल लेगा।
पढ़ाई का स्कोप और महत्व
वैसे तो सफलता पाने के लिए रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी है। लेकिन किन्हीं कारणों से आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो पढ़ाई के लिए बैठते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।
रेगुलर स्टडी
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर मोटिवेशनल टीचर अलख पांडे ने सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं।
अलख पांडे
अलख पांडे के मुताबिक, स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए हमेशा शांत जगह का चुनाव करना चाहिए। लंबे समय तक बैठे रहना का आदत बनाना भी बहुत जरूरी है।
पढ़ाई के लिए जरूरी है माहौल
भोर में पढ़ाई करने के बारे में आपने बड़े-बुजुर्गों से भी सुना होगा। पढ़ाई करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया माना जाता है।
भोर में पढ़ाई
रात में जल्दी सोने की आदत बनाएं और अच्छी नींद लेने के बाद सुबह जल्दी जग जाएं। इसके बाद 2 से 3 घंटा पढ़ाई जरूर करें। सुबह में पढ़े चीजों का शाम में रिवीजन करें।
सुबह में पढ़ें और शाम में रिवीजन
फिजिक्स वाला के अलख पांडे कहते हैं कि जिस तरह से मां रोजाना नियम से घर का खाना बनाती है और पिता जी बिजनेस या ऑफिस के लिए घर से बाहर जाते हैं।
अलख पांडे के विचार
ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स को भी रोजाना पढ़ाई करना होगा। साथ ही पढ़ाई ऐसे माहौल में करना होगा कि जो भी पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए।
ऐसे करें पढ़ाई
