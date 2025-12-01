बेइज्जत करने वालों से बदला कैसे लें? फिजिक्स वाला अलख पांडे से जानें

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 1, 2025
फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे सर के मोटिवेशनल वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। एक वीडियो में अलख पांडे सर बेइज्जत करने वालों से बदला लेने का तरीका बता रहे हैं।
अलख सर कहते हैं कि मैंने भी कॉलेज में बहुत अपमान सहे। लोग हंसते थे कि ये कभी कुछ नहीं बनेगा। आज वही लोग मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। सबसे बड़ा बदला है चुपचाप सफल हो जाना।
अलख सर के मुताबिक, जो आपको नीचा दिखाते हैं, उनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आप उनसे 100 गुना आगे निकल जाइए। उनकी नजरों में आपका नाम देखकर वो खुद जलते रहेंगे।
सबसे खतरनाक बदला – साइलेंट सक्सेस
जब कोई बेइज्जती करे, उसे भूल नहीं जाना है। उस अपमान को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बना लें। मैं रात-रात भर पढ़ता था, सिर्फ इसलिए कि कोई फिर कभी हंस ना सके।
गुस्सा को फ्यूल बनाएं
अलख सर कहते हैं कि जवाब देने में टाइम वेस्ट मत करें। उनकी बातें सुनकर भी अनसुना कर दें। आपका साइलेंस उन्हें सबसे ज्यादा जलाएगा।
इग्नोर करें
हर दिन थोड़ा पढ़ें, थोड़ा जिम करें, थोड़ा स्किल बढ़ाएं। 365 दिन बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे, जिसकी बेइज्जती हुई थी।
रोज 1 फीसदी बेहतर बनें
अलख सर के मुताबिक, सक्सेस को चुपचाप बिल्ड करें। जब आप टॉप पर पहुंच जाएंगे, तब वो लोग खुद आपकी पोस्ट देखकर जलेंगे। तब तक के लिए चुप रहें।
सोशल मीडिया पर मत दिखाएं
अलख सर कहते हैं कि जिन्होंने बेइज्जती की थी, वो सफलता के बाद खुद आएंगे। उस समय आप मुस्करा कर बोलना - धन्यवाद, आपकी वजह से आज मैं यहां हूं। ये सबसे मीठा बदला है।
जब वो लोग वापस आएं…
अलख सर के अनुसार, PW को 10,000 करोड़ का ऑफर आया था। जिसने कॉलेज में मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, वो आज मेरे यहां टीचर बनने की कोशिश कर रहा है। इससे बड़ा बदला क्या होगा?
मेरा अपना उदाहरण
बेइज्जती करने वालों से बदला लेने का सबसे खतरनाक तरीका है – इतना आगे निकल जाएं कि वो आपको देख भी ना सकें। आप जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे। बस मेहनत करें।
अलख सर का मैसेज
