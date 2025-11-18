By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 18, 2025
Physics Wallah: भीड़ को पीछे छोड़ बनानी है पहचान, तो ऐसे शुरू कर दें पढ़ाई
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख सर कहते हैं, कि भीड़ में कोई नाम नहीं पूछता, टॉपर्स का नाम लेते हैं। ऐसे में अपनी पहचान बनाने के लिए पढ़ाई का तरीका बदलना होगा।
फिजिक्स वाला अलख पांडे
जब दुनिया सो रही होती है, तब टॉपर उठकर पढ़ते हैं। अलख सर कहते हैं कि पहचान बनानी है, तो सुबह 4 बजे उठकर, 5 मिनट सूर्य नमस्कार, फिर डेस्क पर पढ़ने बैठ जाना चाहिए।
सुबह 4 बजे उठो
अलख पांडे सर के अनुसार, पढ़ाई के दौरान 25 मिनट फुल फोकस, 5 मिनट ब्रेक। 4 सेशन के बाद 30 मिनट लंबा ब्रेक। ऐसा करने से 4 घंटे में 8 घंटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी।
25-5 का जादू
'रट्टा मारने के बजाय डायग्राम बनाइए, कहानी बनाइए। फिजिक्स-केमिस्ट्री को कार्टून की तरह समझिए।' इन टिप्स को फॉलो करने से आप ज्यादातर चीजों को कम समय में याद कर लेंगे।
पहले कांसेप्ट, फिर रट्टा
हर दिन 2 पुराने चैप्टर रिवाइज करना चाहिए। साथ ही एग्जाम से 15 दिन पहले कुछ नया मत पढ़ें। ऐसा करने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
रोज 2 पुराने चैप्टर
हर सब्जेक्ट के पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व जरूर करें। ऐसा करने से आपको पेपर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे नंबर अच्छा मिलेगा।
PYQs का खजाना
अलख सर कहते हैं कि 3 दोस्त मिलकर 1 टॉपिक किसी एक को समझाए। जो समझाएगा, उसे सबसे ज्यादा याद रहेगा। बाकी 2 सवाल पूछें। ऐसा करने सब टॉप करेगा।
ग्रुप स्टडी स्मार्ट तरीके से
अगर टेस्ट में 30 परसेंट आया है, तो केवल 70 परसेंट ही सीखने को बचा है। बस इसे आधार बनाकर थोड़ी मेहनत के साथ तैयारी शुरू कर दें।
फेलियर को गले लगाओ
6 घंटे की नींद से दिमाग तेज काम करता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे में सुबह 4 बजे उठने के लिए रात में 10 बजे तक सो जाएं।
रात 10 बजे सोना
'पहचान खुद नहीं आती, छीननी पड़ती है।' अलख सर के बताए टिप्स को फॉलो कर आप आसानी से अपनी पहचान बना सकते हैं।
अलख सर का फाइनल मंत्र
