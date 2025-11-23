By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 23, 2025
बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए फॉलो करें Physics Wallah अलख पांडे के ये टिप्स
Physics Wallah अलख सर कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना सबसे आसान है। अलख सर के द्वारा सुझाए 10 टिप्स को फॉलो कर 60 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
Physics Wallah के अलख पांडे
अलख पांडे सर कहते हैं कि बोर्ड में 95 फीसदी सवाल NCERT से आते हैं। ऐसे में NCERT को लाइन-टू-लाइन रट्टा मारें। एग्जाम से पहले 3 बार पूरा खत्म करें।
NCERT को भगवान मानो
Physics Wallah के अलख सर कहते हैं कि पिछले 10 साल के बोर्ड पेपर सॉल्व करें। क्योंकि एग्जाम में ज्यादतर सवाल रिपीट होते हैं। अगर आपने PYQ सॉल्व कर लिया, तो 80 फीसदी काम हो गया।
पिछले 10 साल के पेपर
हर दिन 2 घंटे पुराने चीजों का रिवीजन करें। इसके साथ ही जो आज पढ़ा है, तो सोने से पहले 10 मिनट दोहराओ। एग्जाम में कुछ नहीं भूलोगे।
रोज 2 घंटे रिवीजन
अलख सर कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार पूरा 3 घंटे का पेपर घर पर टाइम के साथ लिखें। एग्जाम हॉल में घबराहट जीरो, स्पीड डबल हो जाएगी।
3 घंटे का पेपर घर पर लिखें
साइंस-एसएसटी में डायग्राम, बॉक्स, हेडिंग यूज करें। अलख सर कहते हैं कि अच्छी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन से 8-10 एक्स्ट्रा मार्क्स पक्का मिलेगा।
डायग्राम और हेडिंग मास्टर
अलख सर कहते हैं कि एक A4 शीट में सारे फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स लिखें। रोज सोते-उठते 5 मिनट देखें। 30 नंबर सिर्फ फॉर्मूले से आ जाएंगे।
फॉर्मूला शीट बनाएं
सुबह 4-6 बजे 1 नया चैप्टर खत्म करें। बाकी दिन रिवीजन-PYQ। 60 दिन में 100 फीसदी सिलेबस + 3 रिवीजन आसानी से हो जाएगा।
रोज सुबह 1 चैप्टर
हर टेस्ट में जो गलती हुई, उसे अलग नोटबुक में लिखें। एग्जाम से 1 दिन पहले सिर्फ यही देखें। ऐसा करने से 20-30 मार्क्स बच जाएंगे।
गलतियों का रजिस्टर
बोर्ड में 95 फीसदी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। NCERT + PYQ + रिवीजन + प्रेजेंटेशन। अलख सर कहते हैं आज से शुरू कर दें, मैं गारंटी देता हूं, 95 फीसदी+ आएगा।
अलख सर का फाइनल मंत्र
