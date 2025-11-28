By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 28, 2025
फिजिक्स वाला अलख पांडे सर से जानें सुबह जल्दी उठने का रामबाण तरीका
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख पांडे सर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना कोई सजा नहीं, स्मार्ट हैबिट है। मैंने खुद 8 साल से रोज 4-4:30 बजे उठकर देखा, ये तरीका 100 फीसदी काम करता है।
सुबह उठना
अलख सर का पहला नियम – रात 10 से 10:30 बजे तक बिस्तर पर पहुंच जाओ। 6-7 घंटे नींद पूरी होगी, तो सुबह आंख अपने आप खुल जाएगी। बिना नींद के 4 बजे उठना टॉर्चर है।
रात 10 बजे तक सो जाओ
अलख सर कहते हैं कि रात को फोन दूसरे कमरे में रखो। नींद खराब करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन रील्स और नोटिफिकेशन हैं। फोन दूर होगा, तो नींद गहरी होगी।
मोबाइल को बेडरूम से बाहर
अलख सर का रूल रात 7:30 से 8 बजे तक खाना खा लें। भारी खाना खाकर सोएंगे, तो सुबह आलस और नींद आएगी। हल्का खाना खाने से सुबह बॉडी फ्रेश रहती है।
डिनर हल्का और जल्दी
अलख सर का मास्टर ट्रिक अलार्म घड़ी को बिस्तर से इतना दूर रखें कि उठकर बंद करना पड़े। एक बार खड़े हो गए, तो 90 फीसदी काम हो गया।
अलार्म 15 फीट दूर रखें
बिस्तर छोड़ते ही 2 गिलास पानी पिएं और बालकनी में 2 मिनट सूरज की पहली किरण देखें। अलख सर कहते हैं कि ये दिमाग को ऑन कर देता है, नींद भाग जाती है।
उठते ही पानी और सूर्य दर्शन
अलख सर के मुताबिक, पहले 3 दिन मुश्किल लगेंगे, 7 दिन बाद आदत पड़ेगी, 21 दिन बाद बॉडी खुद 4 बजे उठाने लगेगी। बस लगातार करते रहें।
21 दिन का चैलेंज
रात को डायरी में लिखें कि कल सुबह 4:30 बजे ये 3 काम करूंगा। जब मकसद पता होगा, दिमाग खुद उठा देगा।
सोने से पहले प्लान लिखें
अलख सर की वार्निंग है कि वीकेंड पर भी देर तक नहीं सोना चाहिए, अलार्म स्नूज नहीं करना चाहिए, रात देर तक नेटफ्लिक्स आदि ना देखें। एक दिन छूटा तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
ये गलती ना करें
अलख सर का आखिरी मैसेज सुबह 4 बजे का जादू सिर्फ 21 दिन दूर है। आज फोन दूर रखकर, 10 बजे सो जाएं। कल सुबह आप खुद पर प्राउड फील करेंगे।
आज रात से शुरू करें
