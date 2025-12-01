मोबाइल की लत कैसे छोड़ें? फिजिक्स वाला अलख पांडे से जानें

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
मोबाइल की लत कैसे छोड़ें? फिजिक्स वाला अलख पांडे से जानें
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख पांडे सर कहते हैं कि पहले मैं भी 6-8 घंटे फोन में डूबा रहता था। अब दिन में सिर्फ 30-40 मिनट इस्तेमाल करता हूं। ये तरीका मैंने खुद पर आजमाया है।
फिजिक्स वाला अलख पांडे
अलख पांडे सर के मुताबिक, सबसे पहले आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करें। अगर ये 4-5 घंटे से ज्यादा है, तो लत है। इस लत को छोड़ने के लिए पहले खुद से बोलें कि मैं मोबाइल का गुलाम नहीं हूं।
पहले सच स्वीकार करें
अलख सर का मास्टर ट्रिक – फोन को ग्रे कर दें। रंगीन स्क्रीन दिमाग को लुभाती है, ग्रे में रील्स-गेम बोरिंग लगने लगते हैं।
ग्रे-स्केल मोड ऑन करें
अलख सर कहते हैं कि रात को फोन दूसरे कमरे में चार्जिंग पर रखें। सुबह उठते ही फोन हाथ में मत लें। पहले पानी पीने के बाद एक्सरसाइज करें, तब फोन हाथ में लीजिए।
चार्जर बेडरूम से बाहर
अलख सर के मुताबिक, सुबह 5 से 6 बजे या रात 9 से 10 बजे – ये टाइम फिक्स करें कि फोन बिल्कुल नहीं छुएंगे। धीरे-धीरे इसे बढ़ा दीजिए।
1 घंटे का 'नो फोन जोन'
मोबाइल की लत खत्म करने के लिए Instagram, YouTube, WhatsApp जैसे सोशल मीडिया एप्स को कुछ दिन के लिए हटा दें। सिर्फ फोन और मैसेज के लिए मोबाइल इस्तेमाल करें।
सोशल मीडिया से दूरी
अलख सर के अनुसार, मोबाइल की लत छोड़ने के लिए जब फोन उठाने का मन करे – 10 पुशअप्स करें, किताब पढ़ें, या डायरी लिखें। दिमाग को नया मजा चाहिए, इसके लिए नई आदत जरूरी है।
अल्टरनेटिव हैबिट डालें
अलख सर कहते हैं कि 5 दोस्तों के साथ ग्रुप बनाइए और चैलेंज लीजिए कि जो 21 दिन सबसे कम स्क्रीन टाइम रखेगा, बाकी उसे पार्टी देंगे। कॉम्पिटिशन में लत अपने आप छूट जाती है।
दोस्तों से चैलेंज
नींद गहरी आएगी, फोकस 10 गुना बढ़ेगा, टाइम मिलेगा, खुशी अपने आप आएगी। अलख सर कहते हैं कि मैंने खुद 21 दिन में जिंदगी बदल ली थी।
21 दिन बाद क्या होगा?
अलख सर का आखिरी मैसेज – आज रात फोन ग्रे करें, चार्जर बाहर रखें, सोशल मीडिया एप्स डिलीट करें। मोबइल की लत धीरे-धीरे छूट जाएगी।
आज रात से शुरू करें
Road of Bones: ये है खौफनाक इतिहास वाली सड़क
Click Here