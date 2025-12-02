By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 2, 2025
Physics Wallah: सफलता पाने के लिए गांठ बांध लें अलख पांडे सर की ये 5 बातें
Physics Wallah कोचिंग के फाउंडर अलख पांडे सर के मोटिवेशनल वीडियो को स्टूडेंट्स काफी पसंद करते हैं। आइए जानते हैं अलख पांडे सर से सफल होने का तरीका।
अलख पांडे सर
अलख सर कहते हैं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रोज 4-5 घंटे भी अगर 2 साल तक लगातार पढ़ेंगे, तो JEE-NEET में टॉप करना पक्का है। कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है।
Consistency is King
अलख पांडे सर के मुताबिक, हर दिन एक चैप्टर पूरा करें, हर हफ्ते एक टेस्ट दें। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। 2 साल बाद देखेंगे आप टॉपर्स की लिस्ट में हैं।
छोटी-छोटी जीत से बड़ी जीत
अलख सर कहते हैं कि मैं आज भी स्टेज पर डरता हूं, लेकिन डर को एनर्जी बना लेता हूं। परीक्षा का डर, फेल होने का डर – इसे मोटिवेशन बनाओ, ये तुम्हें आगे ले जाएगा।
डर को दोस्त बना लें
अलख सर के मुताबिक, मॉक टेस्ट में 10/200 आए तो रोने की जरूरत नहीं है। अगले टेस्ट में 50 लाएं, फिर 100, फिर 150। मैंने भी 12वीं में फिजिक्स में 17 नंबर लाया था, फिर भी IITian बना।
हार मानकर रुके नहीं
अलख सर कहते हैं कि दुनिया कहेगी तू नहीं कर पाएगा। लेकिन आप बस एक बात याद रखें – अगर अलख कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा मत छोड़ें।
खुद पर विश्वास रखें
अलख सर 3 शब्द का फॉर्मूला देते हैं, पढ़ाई – मेहनत – धैर्य। इन तीन शब्दों को जिंदगी में गांठ बांध लेने से आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है।
पढ़ाई – मेहनत – धैर्य
जब बाकी लोग सो रहे हों, आप पढ़ रहे हो – यही अंतर पैदा करता है। 4 बजे उठना, 5 बजे से पढ़ाई शुरू कर देना। 2 साल की नींद उड़ाने से जिंदगी भर चैन की नींद आएगी।
जिंदगी भर चैन की नींद के लिए ये करें
अलख सर कहते हैं कि मेरी ये 5 बातें अपने कमरे की दीवार पर लिख लें और पढ़ने की आदत डाल लीजिए। आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है।
जरूर होंगे सिलेक्ट
अलख सर के मुताबिक, आपमें वो ताकत है, जो दुनिया बदल सकती है। बस मेहनत करें, सपने पूरे होंगे।
अलख सर का मैसेज
