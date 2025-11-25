By Navaneet Rathaur
पूरे दिन में कितना घंटा पढ़ना है जरूरी? Physics Wallah अलख पांडे से जानें
अलख पांडे सर कहते हैं - 'घंटे गिनने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट पढ़ाई करें!' आज फिजिक्स वाला अलख पांडे सर की असली फॉर्मूला जान लें।
अलख पांडे सर
नए स्टूडेंट - 6-8 घंटे, पुराने स्टूडेंट - 8-10 घंटे, टॉपर्स → 10-11 घंटे मैक्स। 12-14 घंटे पढ़कर बर्नआउट होने की गलती नहीं करनी चाहिए।
अलख सर का गोल्डन रूल
अलख सर कहते हैं कि 6 घंटे 100 फीसदी फोकस से पढ़ेंगे, तो 12 घंटे बिना फोकस से कहीं बेहतर रिजल्ट आएगा।' डिस्ट्रैक्शन जीरो करने के लिए मोबाइल से दूरी जरूरी है।
क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी जरूरी
अलख सर का फेवरेट टाइम टेबल: 50 मिनट पढ़ाई और उसके बाद 5-10 मिनट ब्रेक। फिर 50 मिनट पढ़ाई और 5-10 मिनट ब्रेक। इसके बाद 25 मिनट की पढ़ाई और 30 मिनट बड़ा ब्रेक। इससे दिमाग कभी थकता नहीं है।
टाइम टेबल
अलख सर के अनुसार, 'सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन जब तक 6-7 घंटे नींद पूरी नहीं, तब तक 4 बजे उठकर क्या फायदा? पहले नींद ठीक करना जरूरी है।'
सुबह 4 बजे उठें या नहीं
रोज 2 घंटे रिवीजन जरूरीअलख सर के मुताबिक, 'नया जितना पढ़ेंहे, उससे दोगुना पुराना रिवाइज करें। 2 घंटे रिवीजन = 4 घंटे नई पढ़ाई के बराबर होता है।'
रोज 2 घंटे रिवीजन जरूरी
अलख सर के मुताबिक, 'रविवार को पूरा दिन छुट्टी लें। मूवी देखें, दोस्तों से मिलें। 6 दिन 100 फीसदी मेहनत करेंगे, तो 1 दिन का ऑफ रिचार्ज कर देगा।'
हफ्ते में 1 दिन ऑफ
अलख सर: 'JEE टॉपर 10-11 घंटे, NEET टॉपर 9-10 घंटे, बोर्ड टॉपर 7-8 घंटे। सब स्मार्ट पढ़ाई करते हैं, घंटे नहीं गिनते हैं।'
टॉपर्स कितना पढ़ते हैं?
रोज 8 घंटे 100 फीसदी फोकस, 50-50-25 रूल फॉलो करें, 2 घंटे रिवीजन, रविवार ऑफ, 30 दिन बाद खुद देखेंगे कि सिलेबस आधा खत्म और कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा।
अलख सर का 30 दिन चैलेंज
