By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 5, 2025
LIVE HINDUSTAN
Physics Wallah Tips: सफलता के शिखर पर है पहुंचना, तो अलख सर की मान ले ये बातें
फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलख पांडे सर कहते हैं कि सफलता का कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। रोज एक कदम चढ़ेंगे, तो 2 साल में शिखर पर पहुंच जाएंगे।
अलख सर का मंत्र
अलख सर कहते हैं कि मेहनत में मजा आने लगे, तो समझिए आप जीत गए। मैंने दिन-रात पढ़ाई की, आज PW है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती है।
मेहनत को अपना धर्म बना लें
परीक्षा का डर, फेल होने का डर – इसे गले लगा लें। ये डर आपको 4 बजे उठने पर मजबूर करेगा। डर के बिना टॉपर नहीं बनते हैं।
डर को अपना दोस्त बना लें
अलख सर कहते हैं कि एक दिन 12 घंटे पढ़कर क्या होगा? रोज 6-8 घंटे भी अगर 730 दिन करेंगे, तो JEE-NEET में रैंक 100 पक्की है। कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है।
कंसिस्टेंसी से समझौता ना करें
अलख सर की मानें, तो हर चैप्टर पूरा हुआ? सेलिब्रेट करिए। हर मॉक टेस्ट बेहतर हुआ? खुद को शाबासी दीजिए। छोटी खुशियां बड़ी सफलता की सीढ़ी बनती हैं।
छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाओ
अलख सर कहते हैं कि लोग कहेंगे, तू नहीं कर पाएगा। आप बस एक बात बोलना – 'अलख सर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ।' बस ये विश्वास मत छोड़िए।
खुद पर भरोसा रखें
अलख सर के मुताबिक, मॉक टेस्ट में 20/200 आए तो रोना मत। हर गलती से सीखो। मैंने 12th में फिजिक्स में 17 नंबर लिए थे, फिर भी IITian बना। फेलियर सबसे बड़ा गुरु है।
फेलियर को टीचर बना लें
अलख सर के मुताबिक, 6-7 घंटे नींद और अच्छा खाना – ये आपका इंजन है। बिना ईंधन के गाड़ी नहीं दौड़ती है। हेल्थ फर्स्ट, फिर पढ़ाई करें।
नींद और खाना कभी स्किप मत करें
अलख सर कहते हैं कि 100 दिन रोज 8 घंटे पढ़िए, 6 घंटे की नींद, 1 घंटा एक्सरसाइज करें। 100 दिन बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे, जो आज हैं।
अलख सर का 100 दिन चैलेंज
