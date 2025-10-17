By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
गुजरात सरकार में मंत्री बनीं रवींद्र जडेजा की वाइफ की तस्वीरें
क्रिकेट ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा जडेजा गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई हैं।
मंत्री बनीं जडेजा की वाइफ
Pic Credit: Social Media
उन्हें आज 17 दिसंबर को गुजरात सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है।
ली मंत्री पद की शपथ
Pic Credit: Social Media
3 साल के भीतर रिवाबा विधायक से मंत्री बनी हैं।
3 साल में सफलता
Pic Credit: Social Media
उन्होंने भाजपा की टिकट पर जामनगर उत्तर सीट से गुजरात में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी।
2022 में बनीं थीं विधायक
Pic Credit: Social Media
रिवाबा को तीन साल के भीतर ही राज्य की बीजेपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
बड़ी जिम्मेदारी
Pic Credit: Social Media
रिवाबा जडेजा के लिए 34 साल की उम्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है।
34 साल हो गई है उम्र
Pic Credit: Social Media
बता दें कि रवींद्र जडेजा की वाइफ काफी पढ़ी-लिखी हैं। उन्होंने आत्मीय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राजकोट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है।
पढ़ाई-लिखाई
Pic Credit: Social Media
दोनों की लव मैरिज हुई थी। इस कपल ने 17 अप्रैल 2017 को एक निजी समारोह में शादी की थी।
2017 में हुई थी शादी
Pic Credit: Social Media
रिवाबा अक्सर ट्रेडिशनल लिबास में नजर आती हैं। वे अपनी खूबसूरत तस्वीरे सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं। उनकी तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं।
तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
पद्म भूषण पुरस्कार विजेता को कितने रुपये मिलते हैं?
Click Here