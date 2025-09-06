By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 06, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

पत्नी के साथ पंकज त्रिपाठी, सुंदर तस्वीरें

 पंकज त्रिपाठी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन से उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है।

पंकज त्रिपाठी

Instagram: pankajtripathi

पंकज कमाल कलाकार तो हैं ही,  एक परफेक्ट फैमिली मैन भी हैं। पत्नी मृदुला त्रिपाठी के साथ खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हैं।

पत्नी के साथ

Instagram: pankajtripathi

पंकज ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे और मृदुला हमेशा उनकी ताकत बनकर खड़ी रहीं।

एक-दूजे का साथ

Instagram: pankajtripathi

उनकी सादगी और सच्चे प्यार ने उन्हें सेलिब्रिटी जीवन में भी जमीन से जुड़े रहने में मदद की।

सादगी

Instagram: pankajtripathi

पंकज और मृदुला की जोड़ी ने दिखाया कि सच्चा प्यार और समर्पण सफलता की कुंजी है।

सच्चा प्यार

Instagram: pankajtripathi

उनकी बेटी आशी के लिए भी वे एक आदर्श और प्रेरणादायक माता-पिता हैं।

कूल पेरेंट्स

Instagram: pankajtripathi

पंकज ने हमेशा मीडिया में मृदुला की तारीफ की और उन्हें अपनी सफलता का श्रेय दिया।

समर्थन

Instagram: pankajtripathi

पंकज और मृदुला की कहानी ने युवा जोड़ों को प्रेम, समर्पण और साझेदारी का महत्व सिखाया है।

कपल गोल्स

Instagram: pankajtripathi

