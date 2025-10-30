By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
तुलसी विवाह पर करें हल्दी से जुड़े ये उपाय, दूर होंगी कई बाधाएं
हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है।
तिथि
इस साल तुलसी विवाह का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालीग्राम रूप से कराया जाता है।
तुलसी-शालीग्राम का विवाह
कार्तिक द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व देव उठनी एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है। इसलिए इसे देव उठान द्वादशी भी कहा जाता है।
देव उठान द्वादशी
तुलसी विवाह के दिन शादी में आ रही अड़चने दूर करने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। ऐसे ही एक उपाय हल्दी से जुड़ा हुआ है।
हल्दी से जुड़ा उपाय
मान्यतानुसार, तुलसी विवाह के दिन हल्दी का उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
विवाह की बाधा
पानी में मिलाएं
तुलसी विवाह के दिन स्नान से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाएं।
गुरु ग्रह की शक्ति
यह उपाय शरीर-मन की शुद्धि और गुरु ग्रह की शक्ति बढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है।
पूजा करें
स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी और शालीग्राम की पूजा करें।
विवाह के योग
पूजा में हल्दी या हल्दी मिले दूध का लेप अर्पित करें। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं और शुभ विवाह के योग बनते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों का रोज करें पाठ, दूर होंगी ये बाधाएं
Click Here