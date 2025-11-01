By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
इन सामानों के साथ करें तुलसी विवाह, मां लक्ष्मी पूरी करेंगी हर मनोकामना
हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत खास महत्व होता है। यह हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है।
द्वादशी तिथि
इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 2 नवंबर को मनाया जाता है।
कब है तुलसी विवाह
यह दिन बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वहीं, शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है।
मां लक्ष्मी का स्वरूप
लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि तुलसी विवाह किन सामग्रियों की जरूरत होती है। मान्यता है कि इन सामग्रियों के बिना विवाह अधूरी मानी जाती है।
सामग्री
तुलसी विवाह करने के लिए केले के पत्ते और गन्ना से मंडप तैयार करें। इसके बाद तुलसी के पौधे के साथ-साथ, शालिग्राम जी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें।
केले के पत्ते व गन्ना
16 शृंगार
मां तुलसी के लिए 16 शृंगार की सामग्री जरूर रखें। इसमें बिछुए, चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, काजल आदि को अर्पित करें।
फल और सब्जियां
इसके अलावा पूजा में मौसमी फल और सब्जियां , आंवला, बेर, मूली, सिंघाड़ा, अमरूद, नारियल, कपूर, चंदन, हल्दी की गांठ आदि।
अन्य सामग्री
इसके अलावा लाल रंग की एक चुनरी, एक पीला कपड़ा या धोती,अक्षत्, सिंदूर, कुमकुम, कच्चा सूतपंचामृत, शहद, गाय का घी भी शामिल करें।
11 दीपक जलाएं
तुलसी विवाह की पूजा में घी के 11 दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा भजन करके आरती करें।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
देवउठनी एकादशी पर करें ये काम, दुखों का होगा नाश
Click Here