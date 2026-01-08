By Dheeraj Pal
PUBLISHED January 08, 2026

 Faith

घर पर इस विधि से करें माघ स्नान, मिलेगा पुण्य!

हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान की साधना करना बहुत फायदेमंद होता है।

विशेष महत्व

साल 2026 में माघ मास की शुरुआत 4 जनवरी से हो चुकी है। इस दौरान प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले का आयोजन होता है।

संगम पर स्नान

माघ स्नान के लिए दूर-दूर से लोग संगमतट के किनारे आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं।

गंगा नदी में डुबकी

मान्यता है कि माघ माह में गंगा में स्नान करने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। 

पाप नष्ट होते हैं

जो लोग किसी वजह से प्रयागराज के संगम तट या अन्य पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच सकते, वे घर पर ही कुछ नियमों का पालन कर इसका लाभ ले सकते हैं।

घर पर स्नान

ब्रह्म मुहूर्त में उठे

घर पर माघ स्नान करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्य और जल देवता को याद करें।

गंगा जल मिलाएं

नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाना बहुत पवित्र माना जाता है।

पानी में मिलाएं ये

यदि संभव हो तो पानी में काले तिल या कुशा का प्रयोग करें, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत है और आत्म शुद्धि में मदद करता है।

नाम का जप

स्नान के दौरान मौन रहें या मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जप करें। इससे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

