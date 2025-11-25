By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 25, 2025

 Health

हेल्थ टिप: ये लोग ना खाएं बाजरा और रागी की रोटी!

पौष्टिक अनाज

बाजरा और रागी, दोनों ही पोषण से भरपूर अनाज हैं पर कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

थायरॉइड रोगी: थायरॉइड रोगियों को बाजरा का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि यह गोइट्रोजेन्स से भरपूर होता है।

1

ऑटोइम्यून विकार: अगर आपको ऑटोइम्यून बीमारियां हैं तो बाजरा और रागी की रोटी का सेवन करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

2

रागी में ऑक्सालेट्स होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं।

3

गर्भवती महिलाएं: गर्भावस्था में बाजरा का सेवन करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि यह बहुत गर्म होता है।

4

पाचन समस्याएं: जिन लोगों को गैस्ट्रिक या ब्लोटिंग की समस्या हो, उन्हें बाजरा का सेवन सोच-समझकर करना चाहिए।

5

अत्यधिक बाजरा का सेवन किडनी स्टोन्स और गॉल ब्लैडर की समस्याओं को बढ़ा सकता है।

6

बच्चों का आहार: बाजरा और रागी शिशुओं के लिए भारी हो सकते हैं, उम्र के अनुसार दें।

7

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य स्थिति में बाजरा और रागी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें।

नोट

