पवन सिंह ने कीं दो शादियां, तस्वीरों में उनकी दोनों पत्नियों को देखिए
भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने जीवन में दो शादियां कीं। उन्हें दूसरी शादी इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था।
पवन सिंह ने की हैं दो शादियां
पवन सिंह की पहली पत्नी का नाम नीलम सिंह था। नीलम पवन सिंह के भाई की साली थीं। दोनों साल 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे।
नीलम सिंह थीं पहली पत्नी
पवन सिंह ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बताया था कि पहली पत्नी के साथ वे सिर्फ साढ़े तीन महीने ही रहे, उसके बाद उनकी मृ्त्यु हो गई।
साढ़े तीन महीने चला था रिश्ता
पवन सिंह ने नीलम को याद करते हुए कहा था कि- 'हम लगभग साढ़े तीन महीने तक साथ रहे। हालांकि वह मेरे भाई की साली थीं, फिर भी हम साथ नहीं रहे। हम वास्तव में एक-दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे और हम उस दौरान लगातार एक साथ नहीं थे।
नीलम को याद करते हुए कही ये बात
अपनी पहली पत्नी के दुखों से उबरने के बाद पवन सिंह ने 5 मार्च 2018 को दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम ज्योति सिंह है।
2018 में की दूसरी शादी
ज्योति और पवन के वैवाहिक जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।
वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव
इस कपल के बीच तलाक की खबरें भी सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पवन सिंह ने आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी।
तलाक की खबरें
2024 के लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह पवन सिंह का प्रचार करती नजर आई थीं, तब दोनों के बीच सुलह की खबरें सामने आ रही थीं।
ज्योति ने पवन के लिए किया था चुनाव प्रचार
हालांकि, हाल ही में ज्योति ने पवन के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वे गुजारिश कर रही थीं कि पवन सिंह एक बार उनसे मिल लें, उनसे बात कर लें।
पवन के नाम लिखी चिट्ठी
