By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 8, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

पौष माह: सूर्य देव की उपासना के लिए सबसे बढ़िया समय, जानिए पूजा विधि और नियम

5 दिसंबर 2025 से पौष माह की शुरुआत हो गई है और 3 जनवरी 2026 को यह खत्म होगा। यह सूर्य देव की उपासना का सबसे शुभ महीना है।

पौष माह

पौष माह में सूर्य की उपासना से मान-सम्मान में बढ़ोतरी, नौकरी-व्यवसाय में सफलता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो यह महीना वरदान है।

सूर्य पूजा से क्या मिलेगा?

सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, लाल या केसरिया कपड़े पहनें। पूर्व दिशा में मुंह करके तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल देते समय 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' बोलें।

रोज सुबह करें ये काम

पौष माह में रोज कम से कम 1 माला (108 बार) 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' का जाप करें। यह मंत्र सूर्य को बल देता है और जीवन में तेज बढ़ाता है।

सबसे शक्तिशाली मंत्र

पौष माह में हर रविवार या रोज सुबह सूर्य चालीसा का पाठ करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है। पाठ के बाद गुड़-गेंहू का प्रसाद चढ़ाएं।

सूर्य चालीसा का पाठ जरूर करें

पौष माह में हर रविवार सूर्य व्रत रखें। नमक नहीं खाएं, गेंहू की रोटी-गुड़ का भोजन करें। शाम को सूर्यास्त के समय फिर जल अर्पित करें। यह व्रत करियर और स्वास्थ्य के लिए चमत्कारी है।

रविवार का व्रत रखें

सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के लोटे से दें। तांबे की धातु सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाती है। प्लास्टिक या स्टील के बर्तन से जल देने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है।

तांबे का बर्तन क्यों जरूरी?

पौष माह में सूर्य को जल देते समय काले कपड़े ना पहनें, पीठ करके जल ना दें, जल को जमीन पर ना गिरने दें। सूर्य देव को गलती से भी अपमानित ना करें, वरना उल्टा असर होता है।

पौष माह में क्या नहीं करें?

पूरे पौष माह रोज सुबह सूर्य देव को जल, 1 माला मंत्र जाप और सूर्य चालीसा का पाठ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी।

खास उपाय

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

