By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
कई शेप में आते हैं पास्ता, जानें सभी के नाम
स्नैक्स में आपने कभी न कभी माइक्रोनी या पास्ता खाया होगा। हम लोग इन नामों से ही पास्ता को जानते हैं।
पास्ता या माइक्रोनी
पास्ता कई शेप में आते हैं। क्या आप उनके सही नाम जानते हैं। चलिए आपको पास्ता फैमिली से मिलवाते हैं।
कई नाम और शेप
स्पेगेटी को लोग नूडल्स समझते हैं लेकिन ये थोड़ी मोटी होती है। पास्ता का ये अलग शेप है।
स्पेगेटी
पेने शेप वाला पास्ता लंबा और बाहर की ओर नुकीला होता है। इसे पेने कहा जाता है।
पेने
लजान्या
लजान्या पास्ता बड़े शेप में आता है, इसे सैंडविच की तरह बनाया जाता है। इसमें सॉस-चीज डाला जाता है।
रैवियोली
रैवियोली पास्ता तकिए जैसे आकार का होता है। ये देखने में सुंदर लगता है। इसे पास्ता की तरह और सूप स्टाइल में बनाया जाता है।
लिंग्वीन
लिंग्वीन पास्ता बिल्कुल स्पेगेटी की तरह दिखता है लेकिन ये शेप में चपटी होती है। खाने में नूडल्स जैसी ही होती है।
फारफेल
तितली जैसे शेप में दिखने वाले पास्ता को फारफेल या बो-टाई कहते हैं। ये देखने में सुंदर होता है और खाने में भी टेस्टी।
फुसली
रोटेट दिखने वाले पास्ता का नाम फुसली होता है। ये देखने में बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है।
मैकरोनी
मैकरोनी तो आपने जरूर खाई होती। आधे गोल और छोटे शेप में मैकरोनी आती है, जो टेस्टी लगती है।
10 मिनट में बनाएं लहसुन-लाल मिर्च की चटनी
Click Here