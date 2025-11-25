By Navaneet Rathaur
पासपोर्ट से वीजा कैसे अलग होता है? जानिए इन दोनों में अंतर
ज्यादातर लोग पासपोर्ट और वीजा दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग-अलग डॉक्यूमेंट हैं। आज हम आपको इसके बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताएंगे।
पासपोर्ट और वीजा
पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण है। ये आपका अपना देश (भारत सरकार) जारी करता है। ये बताता है कि 'आप भारतीय हैं।' बिना पासपोर्ट के आप विदेश नहीं जा सकते हैं।
पासपोर्ट क्या है?
वीजा दूसरे देश की परमिशन है। वो देश कहता है - 'हाँ, आप हमारे देश में आ सकते हैं।' ये पासपोर्ट पर स्टैम्प या स्टिकर के रूप में लगता है।
वीजा क्या है?
पासपोर्ट उस देश की सरकार जारी करती है, जहां के आप नागरिक हैं। वहीं जिस देश में जा रहे हो, उसकी एम्बेसी या कांसुलेट वीजा जारी करती है।
कौन जारी करता है?
पासपोर्ट ज्यादातर 10 साल तक वैलिड होता है। लेकिन वीजा की वैलिडिटी कुछ दिन, महीने या साल तक होती है। उदाहरण के लिए टूरिस्ट वीजा 6 महीने, स्टूडेंट वीजा 5 साल तक भी हो सकता है।
वैलिडिटी में फर्क
60+ देशों में भारतीय पासपोर्ट पर वीजा-ऑन-अराइवल या वीजा-फ्री एंट्री है (जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया)। लेकिन पासपोर्ट हर हाल में जरूरी है।
बिना वीजा कब जा सकते हैं?
टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, बिजनेस वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा, इमिग्रेशन वीजा… हर काम का अलग वीजा होता है।
वीजा कितने प्रकार के होते हैं?
पासपोर्ट खो जाए या पन्ने खत्म हो जाए, तो नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। लेकिन वीजा खराब होने पर सिर्फ उसी देश का वीजा दोबारा लेना पड़ेगा, बाकी देशों के वीजा काम करते रहेंगे।
पासपोर्ट खराब हो जाए तो?
पासपोर्ट एक तरह से आपका आधार कार्ड की तरह नागरिकता का प्रमाण है। वीजा का मतलब है दूसरे घर में घुसने की परमिशन लेटर।
सबसे आसान उदाहरण
