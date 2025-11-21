By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
पश्मीना शॉल किस बकरी की ऊन से बनता है?
पश्मीना शॉल काफी फेमस है। इसे लोग बेहद शान से ओढ़ते हैं। यह काफी किफायती होता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं पश्मीना शॉल किस बकरी की ऊन से बनता है। चलिए इस बारे में जानते हैं।
लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में रहने वाली चांगथांगी बकरी को दुनिया में सबसे खास माना जाता है।
यही वह प्रजाति है जिसकी मुलायम और गर्म ऊन से पश्मीना शॉल बनती है।
इसे पहनना सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल माना जाता है।
भारत में एक चांगथांगी बकरी की औसत कीमत 10,000 रुपये से 12,000 रुपये तक होती है, लेकिन यह तो सामान्य दर है।
बकरी की उम्र, ऊन की गुणवत्ता, सेहत और प्रजनन क्षमता जैसी चीजें कीमत को ऊपर-नीचे करती रहती हैं।
स्थानीय चरवाहों के अनुसार नर बकरियों की कीमत ऊन के हिसाब से 350 से 375 रुपये प्रति किलो, जबकि मादा की कीमत 280 से 320 रुपये प्रति किलो तक रहती है।
चांगथांगी बकरी सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि पहाड़ों की कठोर जिंदगी के बीच पनपा हुआ एक ऐसा खजाना है जो सिर्फ अत्यधिक ठंड में ही अपना असली पश्मीना कोट विकसित करती है।
कई बार सामान्य बकरियों की कीमत जहां 7224 रुपये प्रति क्विंटल तक होती है, वहीं चांगथांगी बकरी अपनी ऊन और प्रजातीय महत्व के कारण कहीं ज्यादा महंगी बिकती है।
