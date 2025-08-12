By Shubhangi Gupta
कॉफी और अलसी के बीजों से पाएं पार्लर जैसा निखार!
स्किन केयर
स्किन प्रॉब्लम्स से लड़ने और उसे ग्लोइंग बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते लेकिन कई बार घरेलू नुस्खे ही असर दिखा जाते हैं।
कॉफी पाउडर और अलसी के बीजों से आप घरेलू फेसपैक बनाकर लगा सकते हैं, फायदेमंद होता है।
घरेलू नुस्खा
कॉफी में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो त्वचा को एक्सफोलिएट करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है।
कॉफी
अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और कसावट भी आती है।
अलसी के बीज
फेस पैक बनाने के लिए कॉफी पाउडर और अलसी के बीजों के पाउडर को दही के साथ मिलाएं।
फेस पैक
पैक को चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं और सूखने के बाद पानी से साफ कर लें।
चेहरे पर लगाएं
नियमित उपयोग से त्वचा के डेड सेल्स हटते हैं, रंगत सुधरती है और झुर्रियां भी कम होती हैं।
फायदे
यूं तो घरेलू नुस्खों के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन आपकी स्किन सेंसेटिव है तो पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
