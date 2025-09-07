By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
परिणीति चोपड़ा के रॉयल एथनिक लुक्स
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एन्जॉय कर रही हैं। साल 2023 में उन्होंने राघव चड्डा से शादी की थी।
परिणीति चोपड़ा
Instagram: parineetichopra
परिणीति दमदार एक्टिंग स्किल्स के अलावा स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं। उन्हें वेस्टर्न-एथनिक आउटफिट्स कैरी करना बखूबी आता है।
स्टाइलिश लुक्स
Instagram: parineetichopra
अगर आप फेस्टिव सीजन में कुछ अलग लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो परिणीति के आउटफिट्स से स्टाइलिंग टिप्स लें।
एथनिक आउटफिट्स
Instagram: parineetichopra
फ्लोरल प्रिंट साड़ी का क्लासी बॉर्डर सुंदर लग रहा है। परिणीति ने इसे स्टाइलिश तरीके से पहना है।
साड़ी लुक
Instagram: parineetichopra
परिणीति ने सिल्वर कलर का शरारा ड्रेस स्टाइल किया है। ये फैंसी के साथ ट्रेडिशनल वाइब देगा।
सिल्वर शरारा लुक
Instagram: parineetichopra
पेस्टल पिंक सूट
पेस्टल पिंक कलर का सूट परिणीति पर जच रहा है। इस तरह का सूट आप भी कैरी कर सकती हैं।
Instagram: parineetichopra
ब्लैक लॉन्ग ड्रेस
परिणीति ने ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है। किसी खास फंक्शन के लिए आप इस तरह की ड्रेस चुन सकती हैं।
Instagram: parineetichopra
रेड गाउन लुक
Instagram: parineetichopra
अनारकली स्टाइल में रेड कलर का गाउन सुंदर लग रहा है। ये गाउन वन साइड ऑफ शोल्डर है, जो परफेक्ट लुक दे रहा है।
पिंक साड़ी
Instagram: parineetichopra
पिंक कलर की साड़ी पर येलो ब्लाउज वाइब्रेंट लुक दे रहा है। परिणीति ने इससे ओपन पल्ले के साथ पहना है।
ब्लैक साड़ी
नाइट पार्टी या फंक्शन के लिए ब्लैक साड़ी भी खूबसूरत लगेगी। नेट ब्लाउज के साथ ये अच्छी लग रही है।
Instagram: parineetichopra
जाह्नवी कपूर के स्टाइलिश सूट लुक्स
Click Here