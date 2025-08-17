By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 17, 2025
Fashion
'परम सुंदरी' जाह्नवी का गोल्डन ग्लैम लुक
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी फिल्म परम सुंदरी के प्रमोशन में व्यस्त हैं। एक्ट्रेस अपने किरदार से मिलते-जुलते फोटोशूट करा रही हैं।
जाह्नवी कपूर
जाह्नवी का लेटेस्ट फोटोशूट काफी ग्लैमरस दिख रहा है। उनका गोल्डन लुक फैंस को भी काफी पसंद आया। एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें पोस्ट की हैं।
ग्लैम लुक
जाह्नवी ने नेट स्टाइल वाला जरी वर्क ब्लाउज कैरी किया है। इस ब्लाउज में महीन मोती से डिजाइन बनाई गई है। ये स्लीवलेस स्टाइल में है।
नेट जरी ब्लाउज
एक्ट्रेस ने इसे गोल्डन बॉर्डर वाली फ्लेयर सफेद स्कर्ट के साथ पेयर किया है। गोल्डन ब्लाउज और सिंपल स्कर्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है।
व्हाइट स्कर्ट
ब्रेडेड चोटी
इस लुक पर एक्ट्रेस ने ब्रेडेड स्टाइल चोटी बनाई है। साथ ही बालों के बीच-बीच में मोती सजाया है। जो अट्रैक्टिव लग रहा है।
सुंंदर लुक
जाह्नवी ने हैवी चोकर और सिंपल मेकअप के साथ अपना लुक कंप्लीट किया है। उन्होंने एक हाथ में गोल्डन ब्रेसलेट पहने हैं।
गोल्डन साड़ी
जाह्नवी के इसके पहले वाले लुक में भी रॉय गोल्डन स्टाइल दिखा। उन्होंने गोल्डन ब्लाउज के साथ सिल्क साड़ी कैरी की थी।
पर्ल ब्लाउज
एक्ट्रेस का ब्लाउज बेहद खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने जरी वर्क के साथ बैक डिजाइन में पर्ल लाइन बनवाई है।
टेंपल जूलरी
साड़ी लुक पर जाह्नवी ने टेंपल जूलरी पहनी हुई है। उन्होंने चोकर, ईयरिंग्स और कमर में पेटी से लुक कंप्लीट किया।
बालों में गजरा
जाह्नवी ने साड़ी लुक पर स्लीक बन बनाते हुए गजरा लगाया है। उनका ये गजरा स्टाइल साड़ी को और खूबसूरत बना रहा है।
