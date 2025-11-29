By Vimlesh Kumar Bhurtiya
November 29, 2025
पनीर, अंडा या चिकन: प्रोटीन के लिए क्या खाएं?
पनीर, अंडा और चिकन तीनों स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इन तीनों खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है।
इसलिए ज्यादातर लोग इन तीनों में से किसी एक खाद्य पदार्थ को जरूर अपने भोजन में शामिल करते हैं।
अंडा, चिकन और पनीर में से किसमें ज्यादा प्रोटीन रहता है और किसका सेवन करना ज्यादा लाभकारी होगा, यह सवाल भी कई लोगों के मन में होता है।
ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि प्रोटीन की भरपाई के लिए इन तीन भोज्य पदार्थों में से क्या बेहतर है।
100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे-धीरे बॉडी में रिलीज होता है।
पनीर का सेवन करने से पेट देर तक भरा रहता है। पनीर में कैल्शियम और हेल्दी फैट भी होता है जो हड्डियों और मसल्स रिकवरी में सहायक है।
2 बड़े अंडे लगभग 100 ग्राम में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे का प्रोटीन हाई क्वालिटी वाला होता है। अंडे को WHO और पोषण विशेषज्ञ 'गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन' कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर इसे काफी अच्छे तरीके से अवशोषित करता है।
100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 31-32 ग्राम प्रोटीन होता है। इस तरह देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन चिकन में होता है। हालांकि, अंडे का प्रोटीन अवशोषण के आधार पर अच्छा होता है। पनीर में पाया जाने वाला प्रोटीन भी लाभकारी होता है।
आप अपनी प्रोटीन की जरूरतों के अनुसार चिकन, अंडा या पनीर खा सकते हैं। जिम जाते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो अंडा और चिकन बेहतर होगा। बैलेंस डाइट के लिए पनीर भी बेहतर है।
