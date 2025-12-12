By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 12, 2025
ये है दुनिया की सबसे लंबी सड़क, 14 देशों का तय करती है सफर
क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है? आइए जानते हैं 14 देशों को जोड़ने वाली इस सड़क के बारे में विस्तार से।
सबसे लंबी सड़क
दरअसल, हम बात कर रहे हैं पैन-अमेरिकन हाईवे की। यह सड़क अलास्का के प्रूधो खाड़ी से शुरू होकर अर्जेंटीना के उशुआइया तक जाती है। पैन-अमेरिकन हाईवे उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है।
पैन-अमेरिकन हाईवे
पैन-अमेरिकन हाईवे की कुल लंबाई लगभग 30,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की आधी परिधि के बराबर है।
पैन-अमेरिकन हाईवे की लंबाई
बता दें कि पैन-अमेरिकन हाईवे कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, पनामा, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना समेत 14 देशों से होकर गुजरती है। यह सड़क सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता का प्रतीक है।
14 देशों का सफर
पैन-अमेरिकन हाईवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि समें कोई यू-टर्न या तीखा मोड़ नहीं है। रोजाना 500 किमी चलने पर भी इसे पूरा करने में 60 दिन से ज्यादा लगते हैं।
पैन-अमेरिकन हाईवे में यू-टर्न
हालांकि, पैन-अमेरिकन हाईवे पर भूस्खलन, बाढ़ और जंगल जैसे प्राकृतिक खतरे हैं। डारियन गैप में 100 किमी का हिस्सा बिना सड़क के है, जहां नाव या पैदल जाना पड़ता है।
प्राकृतिक चुनौतियां
1923 में शुरू हुआ पैन-अमेरिकन हाईवे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए बनाया गया था। यह 14 देशों के सहयोग का परिणाम है।
ऐतिहासिक महत्व
पैन-अमेरिकन हाईवे पर रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और समुद्री तटों जैसे विविध दृश्य दिखते हैं। यह सड़क यात्रा साहसिक और रोमांचक है।
रेगिस्तान से समुद्र तक का दृश्य
पैन-अमेरिकन के बाद एशियन हाईवे 1 (20,557 किमी) और ऑस्ट्रेलियन हाईवे 1 (14,500 किमी) दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे लंबी सड़कें हैं।
अन्य लंबी सड़कें
पैन-अमेरिकन हाईवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि साहस, संस्कृति और प्रकृति का संगम है।
ऐतिहासिक सड़क यात्रा
