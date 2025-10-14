By Mohit
पाक क्रिकेटर जिनकी लाइफ पार्टनर भारतीय

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रजा हसन की लाइफ पार्टनर भारतीय हैं। हसन की मंगेतर का नाम पूजा बोमन है।

रजा हसन

Source: Insta

कपल ने बीते साल सगाई की थी। सगाई से पहले हसन ने पूजा को प्रपोज भी किया था।

बीते साल सगाई

Source: Insta

हसन के मुताबिक उन्होंने पूजा को शादी के लिए प्रपोज किया था जिसे उन्होंने झटपट स्वीकार भी कर लिया था।

झटपट स्वीकार

Source: Insta

आपको बता दें कि पूजा भारतीय मूल की हैं, लेकिन वह अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती हैं। 

भारतीय हैं पूजा

Source: Insta

रजा ने अक्टूबर 2014 में पाकिस्तान के लिए वनडे डेब्यू किया था। रजा ने अपने करियर में 10 टी-20 मैच भी खेले।

2014 में डेब्यू

Source: Insta

पूर्व क्रिकेटर अब सिर्फ लीग क्रिकेट में एक्टिव हैं। वहीं पूजा भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर उन्हें चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

रजा हसन से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने भी भारतीय सामिया आरजू को अपना लाइफ पार्टनर बनाया था।

रजा से पहले

Source: Insta

हसन अली और सामिया ने साल 2019 में शादी की थी। इस कपल के दो बच्चे हैं।

2019 में शादी

Source: Insta

पाकिस्तान के पूर्व स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा संग शादी की थी जिनसे उन्हें एक बेटा भी है। हालांकि अब दोनों साथ नहीं।

शोएब सानिया

Source: Insta

सानिया से तलाक के बाद शोएब मलिक ने एक्ट्रेस सना जावेद संग शादी कर ली थी।

हो चुका तलाक

Source: Insta

इस दिग्गज क्रिकेटर के बिना शादी 3 बच्चे

