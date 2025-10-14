By Mohit
Oct 14, 2025
पाक क्रिकेटर जिनकी लाइफ पार्टनर भारतीय
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रजा हसन की लाइफ पार्टनर भारतीय हैं। हसन की मंगेतर का नाम पूजा बोमन है।
रजा हसन
कपल ने बीते साल सगाई की थी। सगाई से पहले हसन ने पूजा को प्रपोज भी किया था।
बीते साल सगाई
हसन के मुताबिक उन्होंने पूजा को शादी के लिए प्रपोज किया था जिसे उन्होंने झटपट स्वीकार भी कर लिया था।
झटपट स्वीकार
आपको बता दें कि पूजा भारतीय मूल की हैं, लेकिन वह अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहती हैं।
भारतीय हैं पूजा
रजा ने अक्टूबर 2014 में पाकिस्तान के लिए वनडे डेब्यू किया था। रजा ने अपने करियर में 10 टी-20 मैच भी खेले।
2014 में डेब्यू
पूर्व क्रिकेटर अब सिर्फ लीग क्रिकेट में एक्टिव हैं। वहीं पूजा भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर उन्हें चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
रजा हसन से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने भी भारतीय सामिया आरजू को अपना लाइफ पार्टनर बनाया था।
रजा से पहले
हसन अली और सामिया ने साल 2019 में शादी की थी। इस कपल के दो बच्चे हैं।
2019 में शादी
पाकिस्तान के पूर्व स्टार ऑलराउंडर शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा संग शादी की थी जिनसे उन्हें एक बेटा भी है। हालांकि अब दोनों साथ नहीं।
शोएब सानिया
सानिया से तलाक के बाद शोएब मलिक ने एक्ट्रेस सना जावेद संग शादी कर ली थी।
हो चुका तलाक
