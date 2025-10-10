By Mohit
PUBLISHED Oct 10, 2025

पाक क्रिकेटर अफरीदी की वाइफ की 9 तस्वीर

पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी शादीशुदा हैं। शाहीन की वाइफ का नाम अंशा है।

नाम है अंशा

Source: Insta

अंशा और शाहिद ने साल 2023 में शादी कर ली थी। इस कपल ने अरेंज मैरिज की थी।

2023 में शादी

Source: Insta

रुखसती प्रोग्राम कराची में तो ग्रेंड रिसेप्शन इस्लामाबाद में हुआ था जिसमें कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की थी।

धूमधाम से हुई थी शादी

Source: Insta

आपको बता दें कि अंशा पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की बेटी हैं।

शाहिद की बेटी

Source: Insta

शाहीन अफरीदी और अंशा बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं मगर दिल शादी से थोड़े समय पहले ही मिले।

बचपन से जानते हैं

Source: Insta

शाहीन अफरीदी के भाई और अफरीदी काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता था।

अच्छे दोस्त

Source: Insta

पाक के तेज गेंदबाज शाहीन की मां ने ही शाहिद अफरीदी के सामने अंशा संग शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे तुरंत स्वीकार भी लिया गया था।

प्रस्ताव रखा था

Source: Insta

अंशा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

अंशा लाइमलाइट से ही दूर ही रहना पसंद करती हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं हैं।

लाइमलाइट से दूर

Source: Insta

