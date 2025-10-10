By Mohit
पाक क्रिकेटर अफरीदी की वाइफ की 9 तस्वीर
पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी शादीशुदा हैं। शाहीन की वाइफ का नाम अंशा है।
नाम है अंशा
अंशा और शाहिद ने साल 2023 में शादी कर ली थी। इस कपल ने अरेंज मैरिज की थी।
2023 में शादी
रुखसती प्रोग्राम कराची में तो ग्रेंड रिसेप्शन इस्लामाबाद में हुआ था जिसमें कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की थी।
धूमधाम से हुई थी शादी
आपको बता दें कि अंशा पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की बेटी हैं।
शाहिद की बेटी
शाहीन अफरीदी और अंशा बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं मगर दिल शादी से थोड़े समय पहले ही मिले।
बचपन से जानते हैं
शाहीन अफरीदी के भाई और अफरीदी काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता था।
अच्छे दोस्त
पाक के तेज गेंदबाज शाहीन की मां ने ही शाहिद अफरीदी के सामने अंशा संग शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे तुरंत स्वीकार भी लिया गया था।
प्रस्ताव रखा था
अंशा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
अंशा लाइमलाइट से ही दूर ही रहना पसंद करती हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं हैं।
लाइमलाइट से दूर
